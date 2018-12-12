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Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! Türkiye'den 4 şehir listede

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 12.12.2018 20:04 | Son Güncelleme

Numbeo 2018 yılı için yaptığı değerlendirmede yaşam kalitesi en yüksek şehirleri derledi.

184 şehir arasından Türkiye'den 4 şehir listeye girdi.

Yaşam kalitesi en yüksek şehirler belli oldu! Türkiye'den 4 şehir listede

1- Canberra Ülke: Avustralya Puanı: 221.32
2- Wellington Ülke: Yeni Zelanda Puanı: 208.39
3- Raleigh Ülke: Amerika Puanı: 208.38
4- Eindhoven Ülke: Hollanda Puanı: 208.04
5- Zürih Ülke: İsviçre Puanı: 202.37
6- Ottawa Ülke: Kanada Puanı: 201.27
7- Brisbane Ülke: Avustralya Puanı: 198.29
8- San Diego Ülke: Amerika Puanı: 197.12
9- Victoria Ülke: Kanada Puanı: 197.09
10- Lüksemburg Ülke: Lüksemburg Puanı: 195.15
11- San Antonio Ülke: Amerika Puanı: 194.82
12- Münih Ülke: Almanya Puanı: 194.65
13- Edinburgh Ülke: İngiltere Puanı: 194.28
14- Adelaide Ülke: Avustralya Puanı: 193.68
15- Austin Ülke: Amerika Puanı: 193.27
16- Kopenhag Ülke: Danimarka Puanı: 192.90
17- Columbus Ülke: Amerika Puanı: 191.30
18- Dallas Ülke: Amerika Puanı: 191.08
19- Perth Ülke: Avustralya Puanı: 190.00
20- Cenevre Ülke: İsviçre Puanı: 189.65
21- Cork Ülke: İrlanda Puanı: 189.09
22- Viyana Ülke: Avusturya Puanı: 188.60
23- Portland Ülke: Amerika Puanı: 188.07
24- Seattle Ülke: Amerika Puanı: 187.86
25- Sacramento Ülke: Amerika Puanı: 187.76
49- Bursa Ülke: Türkiye Puanı: 172.70
95- İzmir Ülke: Türkiye Puanı: 147.21
121- Ankara Ülke: Türkiye Puanı: 131.85
138- İstanbul Ülke: Türkiye Puanı: 116.50
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Numbeo 2018 yaşam kalitesi Yaşam kalitesi en yüksek şehirler Türkiye

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