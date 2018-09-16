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Yaşamayanlar 3. bölüm izle! (Blu Tv) Savaş yaklaşıyor: Yaşamayanlar 4. bölüm fragmanı çıktı mı?

DİZİ HABERLERİ  | 16.09.2018 11:20 | Son Güncelleme

Blu Tv’de yayımlanan ilk yerli vampir dizisi heyecanla takip ediliyor. Son olarak Yaşamayanlar 3. bölüm Blu Tv’de yayımlandı. Dizi de vampirler ve insanlar arasındaki gerilim giderek tırmanıyor. Peki Yaşayamayanlar 4. bölüm fragmanı çıktı mı, yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? İşte Yaşamayanlar 3. bölüm ve yeni bölümlerle ilgili detaylar...

Yaşamayanlar 3. bölüm izle! (Blu Tv) Savaş yaklaşıyor: Yaşamayanlar 4. bölüm fragmanı çıktı mı?

Vampiler ve insanlar artık kozlarını yerli bir yapımda Yaşamayanlar dizisinde paylaşıyor. Yaşayamayanlar 3. bölüm Blu TV’de yayımlandı ve vampirler dünyasında kazan kaynıyor. Kadim vampirler harekete geçmeye hazırlanırken insan vampir savaşı yaklaşıyor. Dimitry de Mia’ya insanlığın kötülüğünü gösteriyor. Mia’nın fikri değişecek mi? Yaşamayanlar 4. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YAŞAMAYANLAR 3. BÖLÜM İZLE

Sercan ve çetesi ile vampirler arasında gerilim tırmanıyor. Kadim vampirler nasıl bir adım atacaklar. Mia, Dimitry’nin sözlerinden etkilecek mi?

Yaşamayanlar 3. bölüm izle

YAŞAMAYANLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ve ne zaman yayımlanacağı belli değil. Önümüzdeki hafta başı 4. bölüm fragmanı yayımlanabilir ve yeni bölüme dair ilk ipuçları görülebilir.

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.

164 yaşında genç bir vampir olan Mia (Elçin Sangu), akıl hocası Karmen'in (Selma Ergeç) önderliğinde, aklındaki planı gerçekleştirmek için İstanbul'a gelir. Amacı kendisini vampire dönüştüren Dmitry'yi (Kerem Bürsin) öldürüp yeniden insan olmaktır fakat tarihin en güçlü vampirlerinden biri olan Dmitry'yi öldürmek sandığı kadar kolay olmayacaktır. Karanlık geçmişine sırtını dönmüş olan kadim vampir Numel (Birkan Sokullu) de, bu amaç uğruna Mia ve Karmen'le ittifak kurar. Tutku ve nefreti, yaşam ve ölümsüzlüğü, iyilik ve kötülüğü birbirinden ayıran sınırların belirsizleştiği bu evrende, işler gittikçe içinden çıkılmaz bir hal alır. Ve hepsinden de önemlisi, insanlar ve vampirler arasında büyük bir savaş başlamak üzeredir. Mia'nın en büyük sınavı ise büyük savaş başladığında kimin tarafında savaşacağı sorusudur.

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