Yaşamayanlar 3. bölüm izle! (Blu Tv) Savaş yaklaşıyor: Yaşamayanlar 4. bölüm fragmanı çıktı mı?

Vampiler ve insanlar artık kozlarını yerli bir yapımda Yaşamayanlar dizisinde paylaşıyor. Yaşayamayanlar 3. bölüm Blu TV’de yayımlandı ve vampirler dünyasında kazan kaynıyor. Kadim vampirler harekete geçmeye hazırlanırken insan vampir savaşı yaklaşıyor. Dimitry de Mia’ya insanlığın kötülüğünü gösteriyor. Mia’nın fikri değişecek mi? Yaşamayanlar 4. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YAŞAMAYANLAR 3. BÖLÜM İZLE

Sercan ve çetesi ile vampirler arasında gerilim tırmanıyor. Kadim vampirler nasıl bir adım atacaklar. Mia, Dimitry’nin sözlerinden etkilecek mi?

Yaşamayanlar 3. bölüm izle

YAŞAMAYANLAR 4. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı ve ne zaman yayımlanacağı belli değil. Önümüzdeki hafta başı 4. bölüm fragmanı yayımlanabilir ve yeni bölüme dair ilk ipuçları görülebilir.

YAŞAMAYANLAR OYUNCU KADROSU VE KONUSU

Başrollerinde Elçin Sangu, Kerem Bursin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç gibi isimleri barındıran dizinin dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Türkü Turan, Nilperi Şahinkaya, Efecan Şenolsun, Edip Tepeli, Elit İşcan, Oral Özer, Erdeniz Kurucan, Selahattin Ergün, Beril Acar ve Birce Kirkova gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Yaşamayanları dizisi yönetmenliğini; Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmi ile FIPRESCI ile Altın Zenith ödüllerini kazanan ve BluTV Özel Yapım'ı 7YÜZ dizisinin ‘Prosedür’ bölümünün yönetmeni olan Alphan Eşeli üstleniyor. Dizinin çarpıcı senaryosunu ise Şamil Yılmaz kaleme alıyor.