Yaşamayanlar'da taşlar yerinden oynuyor! Yaşamayanlar 7. bölüm fragmanı

Alphan Eşeli'nin hikayesini yazıp proje tasarımı ve yönetmenliğini üstlendiği, senaryosunu ise Şamil Yılmaz'ın kaleme aldığı 'Yaşamayanlar'ın yeni bölümünde Dmitry'nin hırsı vampirleri tehlikeye atacak. Vampirler arasındaki düzeni koruyan "İlkler Meclisi"nin sözcüsü Yisa (Hazal Türesan) Dmitry'ye göz dağı verirken, herkes tarafını seçmek zorunda kalacak.

Gerilimin tırmanacağı bölümde Mia, Karmen'le birlikte Numel'i kurtarmak için harekete geçecek. Avcılar son savaş için hazırlıklarını yaparken, Dmitry ise etrafında topladığı vampirlerle birlikte kontrolü tamamen ele almak için mücadele edecek.

Elçin Sangu, Kerem Bürsin, Birkan Sokullu ve Selma Ergeç'in başrollerini paylaştığı 'Yaşamayanlar'ın yeni bölümü 11 Ekim Perşembe saat 19:00'da sadece BluTV'de!

