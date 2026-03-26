Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den sürpriz il zirve yaptı

Numbeo’nun 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi açıklandı. Dünyada yaşam kalitesi en yüksek şehirler sıralanırken ilk beşi aynı ülke ele geçirdi. Türkiye’de listede yerini alırken en zirveye şaşırtan bir şehir yerleşti.

Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den sürpriz il zirve yaptı
Çiğdem Berfin Sevinç

Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçlarını yayımladı. Güvenlik, satın alma gücü, sağlık hizmetleri, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi birçok kriterin değerlendirildiği listede Türkiye’den dikkat çeken sonuçlar çıktı.

Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye den sürpriz il zirve yaptı 1

ZİRVE O ŞEHİRDE

Araştırmaya göre Bursa, elde ettiği yüksek puanla Türkiye’nin en yaşanabilir şehri oldu. Küresel sıralamada da 16’ncı basamakta yer alan Bursa, hem Türkiye’deki büyük şehirleri hem de birçok uluslararası merkezi geride bıraktı.

Bursa’yı Türkiye’den Antalya ve İzmir takip ederken, Ankara ve İstanbul listenin daha alt sıralarında kaldı.

Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye den sürpriz il zirve yaptı 2

METROPOLLER GERİDE KALDI

Endekste özellikle konut fiyatlarının gelire oranı, yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu belirleyici oldu. Uzmanlara göre yüksek kira bedelleri ve kronik trafik sorunu, büyükşehirlerin puanını aşağı çeken başlıca unsurlar arasında yer aldı.

Sanayi ile yeşil alan dengesini koruyan Bursa ise bu tabloyu tersine çevirerek zirveye yerleşti.

Küresel sıralamada ise Lahey ilk sırada yer aldı. Onu yine Hollanda’dan Utrecht ve Eindhoven takip etti. Hollanda şehirlerinin listede ağırlıkta olması dikkat çekti.

YAŞAM KALİTESİ EN YÜKSEK 20 ŞEHİR

1- Lahey – Hollanda

2- Utrecht – Hollanda

3- Eindhoven – Hollanda

4- Groningen – Hollanda

5- Rotterdam – Hollanda

6- Lüksemburg

7- Viyana – Avusturya

8- Amsterdam – Hollanda

9- Gent – Belçika

10- Nürnberg – Almanya

11- Kopenhag – Danimarka

12- Münih – Almanya

13- Valencia – İspanya

14- Göteborg – İsveç

15- Basel – İsviçre

16- Bursa – Türkiye

17- Antalya – Türkiye

18- İzmir – Türkiye

19- Ankara – Türkiye

20- İstanbul – Türkiye

