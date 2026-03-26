Yaşamın en kaliteli olduğu şehirler açıklandı! Türkiye'den sürpriz il zirve yaptı

Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçlarını yayımladı. Güvenlik, satın alma gücü, sağlık hizmetleri, trafik yoğunluğu ve çevre kirliliği gibi birçok kriterin değerlendirildiği listede Türkiye’den dikkat çeken sonuçlar çıktı.
Araştırmaya göre Bursa, elde ettiği yüksek puanla Türkiye’nin en yaşanabilir şehri oldu. Küresel sıralamada da 16’ncı basamakta yer alan Bursa, hem Türkiye’deki büyük şehirleri hem de birçok uluslararası merkezi geride bıraktı.
Bursa’yı Türkiye’den Antalya ve İzmir takip ederken, Ankara ve İstanbul listenin daha alt sıralarında kaldı.
Endekste özellikle konut fiyatlarının gelire oranı, yaşam maliyeti ve trafik yoğunluğu belirleyici oldu. Uzmanlara göre yüksek kira bedelleri ve kronik trafik sorunu, büyükşehirlerin puanını aşağı çeken başlıca unsurlar arasında yer aldı.
Sanayi ile yeşil alan dengesini koruyan Bursa ise bu tabloyu tersine çevirerek zirveye yerleşti.
Küresel sıralamada ise Lahey ilk sırada yer aldı. Onu yine Hollanda’dan Utrecht ve Eindhoven takip etti. Hollanda şehirlerinin listede ağırlıkta olması dikkat çekti.
1- Lahey – Hollanda
2- Utrecht – Hollanda
3- Eindhoven – Hollanda
4- Groningen – Hollanda
5- Rotterdam – Hollanda
6- Lüksemburg
7- Viyana – Avusturya
8- Amsterdam – Hollanda
9- Gent – Belçika
10- Nürnberg – Almanya
11- Kopenhag – Danimarka
12- Münih – Almanya
13- Valencia – İspanya
14- Göteborg – İsveç
15- Basel – İsviçre
16- Bursa – Türkiye
17- Antalya – Türkiye
18- İzmir – Türkiye
19- Ankara – Türkiye
20- İstanbul – Türkiye
