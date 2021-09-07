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Yaşananlar umurunda değil! Kourtney Kardashian kırmızı mayosuyla kalça şov yaptı

07.09.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian, müzisyen sevgilisi Travis Barker ile çıktığı tatili noktalayarak ABD’ye döndü. Güzel yıldız soluğu annesinin Palm Springs’teki çiftliğinde aldı. Havuz başından peş peşe paylaşım yapan Kourtney Kardashian’ın fotoğraflarının filtresiz ve düzenlenmemiş olduğu gözlerden kaçmadı.

Yaşananlar umurunda değil! Kourtney Kardashian kırmızı mayosuyla kalça şov yaptı

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti çıktıkları İtalya tatilini noktalayarak ABD’ye döndü. Kourtney Kardashian, tatile doymamış olacak ki soluğu annesi Kris Jenner'ın Palm Springs'teki evinde aldı. Aşk yaşamaya başladıklarından beri yalnız başına gezmeyen çift, bu sefer ayrı kalmayı tercih ederek herkesi çok şaşırttı.

KOURTNEY KARDASHIAN’DAN DOĞAL FOTOĞRAFLAR

3 çocuk annesi Kourtney Kardashian, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarından tam puan aldı.

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Kırmızı mayosuyla cesur pozlar veren Kourtney Kardashian’ın fotoğraflarına filtre veya düzenleme yapmamış olması gözlerden kaçmadı.

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141 milyondan fazla takipçisi olan Kourtney Kardashian’ın en doğal haliyle fotoğraf paylaşması takdir topladı. 42 yaşındaki televizyon yıldızının gönderisi bir saatten biraz fazla bir süre içinde 1,2 milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

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ESKİ KOCASININ MESAJLARI İFŞA OLDU

Kourtney Kardashian’ın bir dönem seks bağımlılığı tedavisi gören eski kocası Scott Disick’in mesajları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Scott Disick’in, Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi Younes’a attığı mesajlar yüzünden çok utandığı iddia edildi. Kourtney Kardashian, yaşananlarla ilgili açıklama yapmadı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti hakkında mesajları ifşa olan Scott Disick, yaptığından çok utandıKourtney Kardashian ve Travis Barker çifti hakkında mesajları ifşa olan Scott Disick, yaptığından çok utandı


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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian Instagram
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