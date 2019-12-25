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  3. Yaşar Alptekin dönmek istiyor! 'Sevişme sahnesi...'

Yaşar Alptekin dönmek istiyor! 'Sevişme sahnesi...'

zeynep.ok zeynep.ok
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Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin film galasında ortaya çıktı. Alptekin ekranlara geri dönmek istediğini ve kuralları olduğu söyledi.

Özellikle 1990’lı yıllarda sürekli olarak ekranlarda boy gösteren Yaşar Alptekin yeniden ortaya çıktı. Eski hayatını bırakarak manevi dünyaya ağırlık veren ve hacca giden eski manken zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem oluyor.

Yaşar Alptekin, dün akşam Şuursuz Aşk filminin galasında görüntülendi. Alptekin, ekranlara geri dönmek istediğini söyledi. Yaşar Alptekin açıklamasında 'İlk üç dört sene karşıydım ama içimde bir aşk varmış. Şimdi oynamak istiyorum ama teklif geliyor. Ben sanatçıyım istenen her rolde oynarım" dedi.

Yaşar Alptekin, "Kurallarınız var mı?" sorularına ise "Tabii ki de var. Sevişme sahnesi, öpüşme sahnesi, sigara ve alkol sahnelerinde oynamam. Bunlar kesin kurallarım" dedi.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
biraz daha aç kal onu da oynarsın.. bu ayaklara yatıp cukkayı götüremeyen tek şahsiyetsin heralde..
bakti sarikla para toplayamiyor ne yapsin bari porno sektörüne girse
işin içine para girince kural mural kalmaz yeme bizi.
Offf oooo onu yapmam bunu yapmam ama her halt var, efendi devriniz kapandı, anladın kapişşşşş.
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