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Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti... Camide vaaz verdiği anlar ve son hali gündemde

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 13:32 | Son Güncelleme:
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Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti. Gözlerden uzak yaşayan eski oyuncu Yaşar Alptekin, cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi.

Yaşar Alptekin maneviyata yönelmişti... Camide vaaz verdiği anlar ve son hali gündemde

1989 yapımı 'Lambada' filmiyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin son olarak görücü usulü ile tanıştığı Nadire Tunca ile nikâh masasına oturmasıyla gündeme gelmişti.

Maneviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlayan Yaşar Alptekin son haliyle dikkat çekti.

kk

Yaşar Alptekin, cuma günü Eminönü'ndeki Marputçular Camii'nde vaaz verdiği görüntülerle gündeme geldi.

Yaşar Alptekin vaaz verdiği anları sosyal medyadan yayınlayınca "Nereden nereye", "Allah kabul etsin" yorumları aldı.

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Yaşar Alptekin Manken
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