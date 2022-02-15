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  4. Yaşar Alptekin Merve Boluğur’un seksi dansına bakmayıp çay içmeye devam etti

Yaşar Alptekin Merve Boluğur’un seksi dansına bakmayıp çay içmeye devam etti

15.02.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maneviyata yönelen 90'ların ünlü manken ve oyuncusu Yaşar Alptekin 2. Sayfa programına konuk oldu. Yayın sorasında Yaşar Alptekin'in Merve Boluğur’un seksi dansına bakmayarak çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Alptekin'in bu hareketi, oryantal Didem'in şovu sırasında başını çeviren Bülent Serttaş'ı akıllara getirdi.

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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"ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ"

    1. Sayfa programında konu olan Merve Boluğur'un dansının yayınlandığı sırada, maneviyata yönelen eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakaran çay içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı.

"ADAM TÖVBEKAR"

Sosyal medyada gündem olan o görüntülerde Alptekin'e çok sayıda destek mesajı da geldi. "Ne yapsın adam tövbe etmiş" ya da "Bakması tuhaf olurdu adam tövbekar" şeklinde yorum alan Alptekin'i eleştirenler de oldu.

Yaşar Alptekin'in bu hareketi, geçtiğimiz aylarda İbo Şov'a katılan Bülent Serttaş'ın, oryantal Didem'in şovu sırasında kafasını çevirmesi akıllara getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
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