Yaşar İpek Seren Serengil'i dövdü mü? Seren Serengil'den açıklama

Radyo Viva'da yayınlanan Ağır Masa programında Seren Serengil'in, Yaşar İpek'ten dayak yediği iddia edildi.

Haberde yer alan iddialara göre olay şöyle gelişti:

Ünlü sanatçı Seren Serengil, “Kocam beni dövüyor” diyerek 155'i aradı. Hemen eve iki polis ekibi yönlendirildi. Seren Serengil, kapıya gelen polislere, “Tartışma anında panik halinde aradım. Şikâyetçi değilim” deyince polisler evden ayrıldı.

Bundan on gün önce yaşandığı iddia edilen olayda Serengil gelen polislere kapıyı açtı ve “Kocamla bir konu üzerine tartışıyorduk. Beni darp edeceğini sandığım için panikle hemen polisi aradım. Kocam beni dövmedi. Kimseden şikâyetçi değilim” dedi.

Bir darp izine rastlamayan polisler olay yerinden ayrıldı.

SEREN SERENGİL’DEN YALANLAMA

Bu iddiadan eşiyle birlikte çıktığı tatil dönüşü haberdar olan Seren Serengil sosyal medya hesabından ardı ardına yaptığı paylaşımlarla hakkında çıkan haberi sert bir dille yalanladı. İşte o paylaşımlar:





