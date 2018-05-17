Yaşar İpek'ten Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır'a: İnsanda karakter olacak

Görkemli bir tören ile nişanlanan Seren Serengil ve Yaşar İpek, magazin gündeminde yine konu olmaya devam ediyor. Seren Serengil ile nişanlısı Yaşar İpek, önceki gün Nişantaşı City’s’de görüntülendi.

Özay Bakır’ın hâlâ Seren Serengil’le olan fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından silmemesi nedeniyle öfkeli olan Yaşar İpek, ağır konuştu:

''Yakında albümü çıkacak ya, reklam peşinde olduğu kesin bunun. Ama insanda onur olacak, karakter olacak. Benim eski sevgilim bir başkasının elini tuttuysa, ne resmini tutarım, ne adını anarım bir daha.''

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır, Yaşar İpek'in kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını söyleyerek savcılığa başvurmuştu.



