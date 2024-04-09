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Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Onu görünce kucağına zıpladı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.04.2024 11:14
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Son olarak Dokuz Oğuz dizisinde hayat verdiği 'Albay Tomris Toprak' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Yasemin Allen New York'ta yaşayan ve eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşkını sosyal medya hesabından ilan etmişti. Fırsat buldukça sevgilisinin yanına giden Allen, sevgilisini görünce kucağına zıpladı. O anlar kısa sürede gündem oldu.

Yasemin Allen eski FBI çalışanı sevgilisine kavuştu! Onu görünce kucağına zıpladı

Kavak Yelleri, Merhamet, Şeref Meselesi, İyi Günde Kötü Günde ve Dokuz Oğuz gibi birçok başarılı projede yer alan Yasemin Allen, oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

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Şimdilerde New York'ta yaşayan ve eski bir FBI çalışanı olan Erdal Kaya ile aşk yaşayan Yasemin Allen sevgilisi ile paylaşımlar yapmaktan çekinmiyor.

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KAVUŞMA ANI GÜNDEM OLDU

Şu sıralar 'Büyük Aşkların Sonuncusu' adlı tiyatro oyunundan sahneye çıkan Yasemin Allen, fırsat buldukça soluğu sevgilisi Erdal Kaya'nın yanında alıyor.

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New York'a giden Yasemin Allen sevgilisini görünce kucağına atladı. Caddedeki kavuşma anı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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