Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın kızının adı Ela’nın anlamı... Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisiyle Ela ismi bir anda popülerleşmişti. Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene’nin paylaştığı dizinin sonrasında birçok aile çocuğuna Ela ismini uygun görmüştü. Hatta Yasemin Ergene’nin İzzet Özilhan’la evliliğinden olan küçük kızına “Ela” ismini vermesi uzun bir süre konuşulmuştu. Bu tatlı tesadüfün ardından dünyaya gelecek olan çocuklarına Ela ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Ela isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ela ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

ELA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızlarının adı da olan Ela, TDK’nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Farsça kökenli olan bu kelime aslında bir göz rengini ifade ediyor. Bu ismin ilk anlamı TDK’nın kişi adları sözlüğünde “gözde sarıya çalan kestane rengi” olarak geçiyor.

Ailelerin bazıları çocuklarına vermek istedikleri isim konusunda detaylı araştırma yapmayı tercih ediyor. Anne ve baba adayları isim seçiminde o adın Kur’an’da geçip geçmediğini önemseyebiliyor. Farsça kökenli olan bu ismin Kur’an’da geçme ihtimali bulunmuyor. Ancak Türkiye’de oldukça tercih edilen popüler bir isim olduğunu belirtmek isteriz.