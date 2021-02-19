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Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın kızının adı Ela’nın anlamı... Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

Seray Üstün Seray Üstün 19.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın kızının adı Ela’nın anlamı... Ela ne demek? Ela isminin anlamı nedir? İşte yanına yakışan isimler

Anne ve baba olmak için gün sayan ebeveynler isim seçme konusunda üyük bir zorluk yaşar. Yüzlerce isim seçeneği arasından en uygun olanı tercih etmek elbette ki çoğu zaman kararsızlığı beraberinde getirir. Bazı anne ve babalar dizi ve filmlerde gördükleri karakterlerin isimlerinden esinlenmeyi tercih ederler. Bu isimlerin başında ise “Ela” yerini alıyor. Bu nedenle çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen aileler Ela isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ela isminin anlamı...

2006-2011 yılları arasında yayınlanan Doktorlar dizisiyle Ela ismi bir anda popülerleşmişti. Başrollerini Kutsi ve Yasemin Ergene’nin paylaştığı dizinin sonrasında birçok aile çocuğuna Ela ismini uygun görmüştü. Hatta Yasemin Ergene’nin İzzet Özilhan’la evliliğinden olan küçük kızına “Ela” ismini vermesi uzun bir süre konuşulmuştu. Bu tatlı tesadüfün ardından dünyaya gelecek olan çocuklarına Ela ismini koymayı düşünen anne ve baba adayları Ela isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Ela ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

ELA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin kızlarının adı da olan Ela, TDK’nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Farsça kökenli olan bu kelime aslında bir göz rengini ifade ediyor. Bu ismin ilk anlamı TDK’nın kişi adları sözlüğünde “gözde sarıya çalan kestane rengi” olarak geçiyor.

Ailelerin bazıları çocuklarına vermek istedikleri isim konusunda detaylı araştırma yapmayı tercih ediyor. Anne ve baba adayları isim seçiminde o adın Kur’an’da geçip geçmediğini önemseyebiliyor. Farsça kökenli olan bu ismin Kur’an’da geçme ihtimali bulunmuyor. Ancak Türkiye’de oldukça tercih edilen popüler bir isim olduğunu belirtmek isteriz.

ELA İSMİNİN ANALİZİ

Ela isminin anlamının yanında içindeki harflerinin her biri de farklı enerjilere sahiptir. Üstelik harflerin tek başına ve birbiriyle olan kombinasyonları karakter analizi yapmaya da yardımcı oluyor. Buna göre ismin içerisindeki harflerin her biri bir özelliği temsil ediyor. İşte Ela isminin harflerinin temsil ettiği enerjisel durumlar:

E: Ruhsal dünyası çok karışıktır. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşayabilir ve bundan rahatsızlık duymaz.
L: En yetenekli kişiliktir. Sanatsal yönleri bulunmaktadır ve birçok alanda yetenek sahibidir.
A: Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir.

Bu isme sahip olanların en büyük özelliğinin hümanist tarafları olduğu bilinir. Ilımlı, affedici ve özverili bir kişlik yapısından söz etmek mümkündür. Bu isme sahip olanlar hayattaki bütün gücünü iyilik, insanseverlik ve şefkatten alıyor. Yaşamlarının temeline sevgiyi alan bu kişilerin daha az incinmesi için içerisindeki dengeyi çok iyi ayarlaması gerekir. Çünkü kötü niyetli kişilere karşı gösterilen tahammül çoğu zaman onları istemedikleri durumların içinde bırakıyor.

ELA İSMİNİN MANASI

Farsça kökenli bu isim TDK’nın kişi adları sözlüğünde; sarıya çalan kahverengi renk olarak tanımlanıyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Paylaşımcı ve merhametli olan bu kişilerin aslında kendilerine odaklanmaları gerekiyor. Mutluluk ve başarının anahtarına aslında hisleri ve mantığı tek bir potada birleştirdiklerinde net bir şekilde ulaşabilirler. Bazen bazı durumlara karşı kibar ancak daha sert tepkiler verilmeleri gerekiyor. Gerekli olan yerlerde sert tepkilerin yansıtılmaması halinde ise hayal kırıklığı yaşamaları muhtemeldir. Son olarak hayatın küçük detaylarını fark ederek ona göre yaşamaları daha iyileştirici olacaktır.

Ela isminin yanına yakışan isim olarak ise; Nur, Gül, Naz, Su, Ada ve Eda isimleri önerilebiliyor.

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