Asya isminin anlamı nedir? 2020 yılında en çok tercih edilen isimlerden bir tanesiydi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'na göre ebeveynlerin kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Asya ismi de ebeveynlerin çoğunlukla tercih ettiği isimler arasında yer aldı. Dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Asya isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Asya ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

ASYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Asya, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Arapça kökenli olan bu ismin ilk anlamı TDK'nın kişi adları sözlüğünde "doğu" olarak geçiyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ikinci anlamı ise "Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.