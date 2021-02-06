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Asya isminin anlamı nedir? 2020 yılında en çok tercih edilen isimlerden bir tanesiydi

06.02.2021 16:39 | Son Güncelleme:
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Asya isminin anlamı nedir? 2020 yılında en çok tercih edilen isimlerden bir tanesiydi

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce Türkiye'nin 2020 İsim Haritası hazırlandı. Asya ismi de çoğunlukla tercih edilen isimler arasında yer aldı. Bu nedenle kız çocuklarına bu ismi vermeyi düşünen aileler Asya isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte bu güzel ismin manası...

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Türkiye'nin 2020 İsim Haritası'na göre ebeveynlerin kız bebeklere modern ve popüler isimler koyma eğiliminin daha yaygın olduğu görüldü. Asya ismi de ebeveynlerin çoğunlukla tercih ettiği isimler arasında yer aldı. Dünyaya gelecek olan çocuklarına bu ismi koymayı düşünen anne ve baba adayları Asya isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Asya ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

ASYA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız isimlerinden olan Asya, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. Arapça kökenli olan bu ismin ilk anlamı TDK'nın kişi adları sözlüğünde "doğu" olarak geçiyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde bu ismin ikinci anlamı ise "Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı" olarak belirtiliyor.

Bazı aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

ASYA İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Asya isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • A: Çevresindeki olayları algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünebilen
  • S: Hayalperest, hayal kurmayı seven
  • Y: Geçmişte yaşadıklarını unutmayan
  • A: Çevresindeki olayları algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünebilen

Bu isme sahip olan kişilerin hayalperest yapıları onların yaratıcı olmalarını sağlıyor. Bu nedenle yaratıcılıklarını ortaya koyacak işlerde çalışmaya çok daha eğilimli oluyorlar. Öte yandan algılama duyguları gelişmiş ve mantıklı düşünebilme yetisine sahip oldukları için daima doğru kararlar almalarıyla biliniyorlar. Geçmişte yaşadıkları bazı kötü olayları geleceğe de taşıdıkları için zaman zaman üzülebiliyorlar.

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ASYA İSMİNİN MANASI

Arapça kökenli bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde; "doğu" manası ve "Dünyanın beş kıtasından en büyük ve en kalabalık olanı" manasıyla yer alıyor. Aynı zamanda güncel Türkçe sözlükte bu özel isim "Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri" anlamıyla bulunuyor. İsimlerin anlamlarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Öz güven sahibi oldukları bilinen bu insanların sıra dışı yaklaşımları çevrelerinde oldukça ilgi görüyor. Bu nedenle yaratıcılıklarını kullanabilecekleri işlerde çalışmaları öneriliyor. İş hayatlarında başarılı olmaları için ise zekalarını kullanmaları yeterli. Ancak liderlik vasıfları bulunduğu için altlarında çalışan kişilere karşı ukala olmamaları gerekiyor. Aksi takdirde çevrelerindeki o ilgiyi ve sevgiyi kaybedebiliyorlar. Bu dengeyi sağladıktan sonra hırsları, kendilerine güvenmeyi ve kararlılıklarıyla istedikleri başarıyı elde edebiliyorlar.

Asya isminin yanına yakışan isim olarak ise Hayal, Ece, Havin, Zeynep, Mina, Dila, Yasemin, Sena, Nil, Bade, Bahar, Sıla ve Lal isimleri önerilebiliyor.

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