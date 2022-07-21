Yasemin Özilhan beyaz büstiyerli plaj pozlarıyla büyüledi! "Tanrıça gibisin"

Bir dönemin popüler dizisi Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili sık sık paylaşım yapmaya devam ediyor. En son beyaz büstiyeriyle plaj pozları veren güzel oyuncu, güzel fiziğiyle dikkat çekti.

PLAJ POZLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDI

Her paylaşımıyla takipçilerini mest eden güzel oyuncu Yasemin Özilhan, güzelliğiyle büyülemeye devam ediyor.

Son olarak sahilde beyaz büstiyeriyle pozlarını sergileyen başarılı oyuncu, fiziğiyle göz kamaştırdı.

Yasemin Özilhan'ın bu paylaşımları sonrasında takipçileri beğeni ve yorum yağdırdı.

Takipçilerinden bazıları Özilhan'ın pozlarına, "Tanrıça gibisin" ve "Bu nasıl bir güzellik" şeklinde yorumlarda bulundu.

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