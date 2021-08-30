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Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'dan 'Yaza veda' pozu

30.08.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, iş insanı eşi İzzet Özilhan ile birlikte tatilde çekilen fotoğrafını, "Yazı bitirirken..." notuyla Instagram'dan yayınladı.

Yasemin Özilhan ile eşi İzzet Özilhan'dan 'Yaza veda' pozu

Yasemin Özilhan, 2011 yılında nikah masasına oturduğu iş insanı eşi İzzet Özilhan ve çocukları ile birlikte yaz boyunca tatilin tadını çıkardı. Sezonu Göcek'te açan Özilhan, ardından rotayı Bodrum'a çevirdi.

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"YAZI BİTİRİRKEN..."

Yaz mevsiminin son günlerinde tatilini bitirme kararı alan Yasemin Özilhan, yeni fotoğraflarını 1,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı. Eşi ile birlikte objektif karşısına geçen 36 yaşındaki Özilhan, gönderisine, "Yazı bitirirken..." notunu düştü. Emine ve Ela adında iki kızı olan sosyetik güzelin pozları takipçilerinden 71 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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10. EVLİLİK YIL DÖNÜMÜ

16 Temmuz 2011 yılında nikah masasına oturan Yasemin Özilhan-İzzet Özilhan çifti, evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutlamıştı. Sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan sosyetik güzel, bir dizi fotoğraf yayınlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Özilhan Yasemin Özilhan
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