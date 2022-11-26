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Yasemin Özilhan takipten çıkardığı Hande Erçel sorulunca bakın ne yaptı!

26.11.2022 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün "Hande Erçel'i gördüğüm yerde selam veririm" diyen Yasemin Özilhan'a takipten çıkardığı Hande Erçel soruldu.

Yasemin Özilhan takipten çıkardığı Hande Erçel sorulunca bakın ne yaptı!

Yasemin Özilhan, geçtiğimiz gün Bebek'te görüntülendi. Tarzı ile her daim çok konuşulan Özilhan, saç stiliyle de dikkat çekti.

Özilhan, ''Daha geçende konuştuk, bu sefer beni mazur görün arkadaşlar'' diyerek yürüyüşüne devam etti. Takvim Gazetesi'nin haberine göre; önceki günlerde görüntülenen Yasemin Özilhan, "Hande Erçel'i neden takipten çıkardınız? Aranız iyiydi, ne oldu?" sorularına, "Teşekkürler, konuşmak istemiyorum. 'Kötüyüz' demiyorum zaten, bir şey yok" şeklinde cevaplamıştı.

Hande Erçel'e karşı bir kırgınlığı olmadığını belirten Özilhan, "Bir yerde denk gelseniz selam verir misiniz?" sorusuna "Tabii ki selamlaşırım" yanıtını vermişti.

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