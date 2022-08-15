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Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın ayrıldıkları konuşuluyordu! Fotoğraflı yanıt

15.08.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisiyle yıldızı parladıktan sonra iş insanı İzzet Özilhan ile evlenen Yasemin Özilhan oyunculuğu bırakmış ve lüks bir hayatına adım atmıştı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündeme gelen Özilhan'ın kocasından ayrıldığı konuşuluyordu. İddialar sonrası fotoğraflı yanıt gecikmedi.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın ayrıldıkları konuşuluyordu! Fotoğraflı yanıt

Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya’daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin Özilhan'ın eşinden ayrıldığı konuşuluyordu. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak bu iddialar sonrası ekranlardan uzak olan oyuncu Özilhan bir paylaşım yaptı. Yasemin Özilhan, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekran Alıntısı

Sosyetik güzel bu paylaşımıyla ayrılık haberlerini noktalamış oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
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