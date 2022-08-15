Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın ayrıldıkları konuşuluyordu! Fotoğraflı yanıt

Bir süredir iki kızıyla Kaplankaya’daki evinde deniz, kum ve güneşin keyfini süren Yasemin Özilhan'ın eşinden ayrıldığı konuşuluyordu. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi ayrılık iddialarını güçlendirmişti. İkilinin bu hamleleri "Boşanıyorlar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

Ancak bu iddialar sonrası ekranlardan uzak olan oyuncu Özilhan bir paylaşım yaptı. Yasemin Özilhan, eşinin havuz başında kitap okuduğu anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyetik güzel bu paylaşımıyla ayrılık haberlerini noktalamış oldu.



