Yasemin Şefkatli içini takipçilerine döktü! "Kimseye sataşmadan..."

Kahramanmaraş depremlerinin ardından olası İstanbul depremi için vatandaşları uyaran uzman ünlü jeolog Naci Görür bazı isimlerden tepki görmüştü.

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli de Görür'ün ''Hatay enerjisini boşalttı; İstanbul için zaman daralıyor, hazırlanmazsak ülkemiz için yıkım olur'' uyarısına tepki gösteren isimlerden biri olmuştu.

Şefkatli, Naci Görür'ün bu sözlerine ise ''Nasıl hazırlanalım hocam onu da söyleyin. Bilime, ilime saygımız sonsuz ama korkmaktan başka bir hazırlığımız yok. Şu an psikolojiler altüst olmuşken elimizde olmayan şeyleri nasıl düzeltelim bunu da söyleyin" diyerek sitem etmişti.

Uzun süredir sosyal medyada paylaşım yapmayan Yasemin Şefkatli takipçilerine içini döktü.

Yasemin Şefkatli paylaşımında "Birilerine faydam olması için hayatımı şekillendirmem lazım eskiden böyle bir kaygım yoktu başka kaygıların yerini bambaşka kaygılar aldı. Tutunmam lazım, iyi olmam lazım kimseye sataşmadan kendim ne yapabilirim ona bakmam lazım..." dedi.



