Yasemin Şefkatli'nin bayramda tek planı var! "İbrahim babanın..."

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile uzun süre aşk yaşayan Yasemin Şefkatli, 7 Ekim'de yapılan görkemli bir düğünle aileye girdi. Her fırsatta İbrahim Tatlıses'e hayran olduğunu söyleyen Şefkatli Bebek'te görüntülendi.

Yasemin Şefkatli, bayrama dair soruları cevapladı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmeyen Yasemin Şefkatli, yakın zamanda gittikleri Hollanda tatilinin güzel geçtiğini ifade etti.

Şefkatli, basın mensuplarının, "Bayram programınız var mı?" sorusuna ise "Hiçbir programımız yok, buradayız. İbrahim babanın elini öpmeye gideceğiz" dedi.

