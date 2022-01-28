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Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey evlilik yıl dönümlerini kutladı

28.01.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta tiyatrocular Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey, evlilik yıldönümlerini kutladılar. İlyas İlbey, Yasemin Yalçın ile olan düğün fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Yasemin Yalçın ve İlyas İlbey evlilik yıl dönümlerini kutladı

Usta tiyatrocular Yasemin Yalçın ile İlyas İlbey, evlilik yıl dönümlerini kutladılar. İki kızları olan sanatçılar, evlilik yıl dönümlerini Instagram üzerinden bir paylaşım ile kutladılar.

Düğünlerinden bir kareyi paylaşan İlyas İlbey fotoğrafın altına, 'Kaç yıl olduğunu söylemiyorum nazar değmesin diye' notunu düştü.

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Binlerce beğeni alan fotoğrafa ünlü sanatçı Volkan Severcan da sevgisini belli eden bir yorumda bulundu.

Yalçın'ın büyük kızı Eylül İlbey de, anne ve babası gibi tiyatro oyunculuğu yapılıyor.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN'A KONUK OLDU

Yalçın geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın YouTube programına konuk oldu. Yalçın burada, hayatına ve mesleki kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

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