Yaşı 19 dizisinin adı Masumiyet oldu! İşte Masumiyet oyuncuları

Yakın zamanda FOX ekranlarında seyircisi ile buluşacak olan "Yaşı 19" dizisinin adı değişti. Gold Film yapımcılığın üstlendiği dizinin, yönetmenliğini Ömür Atay, senaristliğini ise Sırma Yanık yapıyor.

FOX ekranlarında izleyicisi ile buluşacak olan dizinin başrolünde Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ, Deniz Çakır ile Tolga Güleç gibi önemli isimler yer alıyor.

Sete çıkılan Yaşı 19 dizisinin adı son anda Masumiyet oldu.

Dizide İstanbullu Gelin'den tanıdığımız Neslihan Arslan da yer alıyor.

MASUMİYET KADROSU

'Masumiyet'in oyuncu kadrosunda Tolga Güleç, Ertuğrul Postoğlu, Serkay Tütüncü, İlayda Alişan, Deniz Işın, Asena Tuğal ve Neslihan Arslan yer alıyor.



