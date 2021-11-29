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  4. Yasin Obuz küfür etti! Bu sözler Survivor All Star açıklaması yapan Turabi'ye mi?

Yasin Obuz küfür etti! Bu sözler Survivor All Star açıklaması yapan Turabi'ye mi?

29.11.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Turabi, kendisi hakkında "All Star'a katılmaz" diyenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi. Turabi'nin açıklaması sonrası Yasin Obuz'un küfürlü paylaşımı gündem oldu.

Yasin Obuz küfür etti! Bu sözler Survivor All Star açıklaması yapan Turabi'ye mi?

Survivor'da All Star yarışmacıları kimler oldu? Herkes bu sorunun yanıtını merak ederken eski yarışmacıların polemikleri de başladı.

3 kere yarışmaya katılan Turabi sosyal medya hesabından hakkındaki söylentilere yanıt verdi. Turabi açıklamasında ""Her şeyimi Survivor'a borçlu olduğumu unutuyorsunuz. Sadece 3 kupayla hayatımı sonlandıracağımı mı sanıyorsunuz? Daha ne 3 kupalar gelecek haberiniz yok" dedi.

Ekran-Alıntısı

ŞOKE EDEN SÖZLER

Bu paylaşım sonrası Yasin Obuz küfürlü bir paylaşım yapınca herkes sözlerinin Turabi'ye olduğunu sandı. Yasin Obuz "Ya bi s..ir git, teneke, ilk başta adam ol küçümseme kimseyi... En sevmediğim insan tipi boş ego.. Dikkat et o egonla yerle bir olma" paylaşımı yaptı.

Turabi'den Survivor All Star açıklaması! &quot;Acun abiniz...&quot;Turabi'den Survivor All Star açıklaması! "Acun abiniz..."

Herkes bu sözlerin Turabi'ye olduğunu yazınca Yasin Obuz açıklama yapmak zorunda kaldı. Survivor Yasin açıklamasında "Bazı yerlerde, dün paylaştığım tweetin Turabi için yazıldığını gördü. Paylaştığım tweetin Turabi ile alakası yoktur" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Turabi Çamkıran Yasin Obuz
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