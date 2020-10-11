Yasin Obuz ve Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre ortak mı oluyor? Nusret detayı

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz, MasterChef 2019 birincisi Cemre ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. UçanKuş TV kamerasını gördükten sonra restoran zinciri kurma hazırlığında olduklarını söyleyen Obuz, hedefi sorulunca mutfağın içinden gelen insanlar olduklarını söyledi.

Survivor Yasin Nusret gibi hareketler yapmayacağını da söyledi. Nusret hakkında konuşan Yasin'in üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.

"Nusret tuz atıyor siz ne atacaksınız" sorusuna ise “Tabaklara tuz değil aşk atacağım” dedi.

