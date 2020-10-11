MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasin Obuz ve Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre ortak mı oluyor? Nusret detayı

Yasin Obuz ve Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre ortak mı oluyor? Nusret detayı

11.10.2020 09:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yasin Obuz ve Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre ortak mı oluyor? Nusret detayı

Survivor yarışmacısıyla gündeme gelen Yasin Obuz Masterchef 2019 Şampiyonu Cemre ile görüntülendi. Survivor Yasin restoran zinciri kurduklarını açıklarken Nusret'i örnek alacağını da ifade etti.

Survivor yarışmacısı Yasin Obuz, MasterChef 2019 birincisi Cemre ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. UçanKuş TV kamerasını gördükten sonra restoran zinciri kurma hazırlığında olduklarını söyleyen Obuz, hedefi sorulunca mutfağın içinden gelen insanlar olduklarını söyledi.

Survivor Yasin Nusret gibi hareketler yapmayacağını da söyledi. Nusret hakkında konuşan Yasin'in üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

“NUSRET GİBİ HAREKETLER YAPMAYACAĞIM” SURVIVOR YARIŞMACISI YASİN OBUZ’DAN GÜNDEME DAİR ÇARPICI SÖZLER! Survivor yarışmacısı Yasin Obuz, Master Cheff’in 2019 birincisi Cemre ile birlikte Nişantaşı’nda görüntülendi. UçanKuş TV kamerasını gördükten sonra Restaurant zinciri kurma hazırlığında olduklarını söyleyen Obuz, hedefi sorulunca mutfağın içinden gelen insanlar olduklarını, Nusret gibi hareketler yapmayacağını söyledi. Nusret hakkında konuşan Yasin'in üzerindeki tişört ise dikkatlerden kaçmadı. Nusret tuz atıyor siz ne atacaksınız sorusuna ise “Tabaklara tuz değil aşk atacağım” dedi. #yasinobuz #nusret #cheff #cemreuyanık

UçanKuş TV (@ucankustv)'in paylaştığı bir gönderi ()

"Nusret tuz atıyor siz ne atacaksınız" sorusuna ise “Tabaklara tuz değil aşk atacağım” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlarGünlerdir konuşulan swinger operasyonunda yeni detaylar: Eşlerine zorla yaptırmışlar
Çileden çıktı! 'Bir bitmediniz ulan adiler...'Çileden çıktı! 'Bir bitmediniz ulan adiler...'
Bakın kiminle evliymiş!Bakın kiminle evliymiş!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

Boşanma aşamasında yeni aşkını ilan etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Olay aşk iddiası! Yaş farkı gündem oldu

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Sadakatsiz daha ilk bölümden iddialı!

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Özgü Namal'ın yaşadığı acı tesadüf! Kurtlar Vadisi'ndeki sahne gerçek oldu

Diğer Haberler

Sihirli Annem'in Çilek'i Zeynep Özkaya büyüdü! Sevgilisiyle pozuna beğeni yağdı

Sihirli Annem'in Çilek'i aşka geldi! Beğeni yağdı

Göğüs estetiği olan Seranay Sarıkaya ile ilgili hastaneden açıklama!

Hastaneden açıklama geldi!

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola'dan Hatay tepkisi! ' Bir bitmediniz ulan adiler...'

Çileden çıktı! 'Bir bitmediniz ulan adiler...'

Ece Gürsel'den 'sperm çalma' iddialarına yanıt

'Sperm çalma' iddiası! 'Çocukların babası...'

Altın Portakal'da 'kırmızı halı' şıklığı

Geceye damga vurdular!

Chiara Ferragni annesi ve kız kardeşlerini paylaşınca olay oldu

Annesiyle verdiği iç çamaşırlı pozu olay oldu!

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.