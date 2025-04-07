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Yaşını duyan inanamıyor! Herkes 20'li yaşlarda olduğunu sanıyor ama gerçek bambaşka!

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
07.04.2025 16:44
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İngiltere'de yaşayan Tristan Lee, genç görünümüyle herkesi şaşırtıyor. 53 yaşında olduğunu söyleyen adam, yaşını duyanların şaşkınlık yaşıyor. Herhangi bir estetik operasyonla genç görünmediğini söyleyen Lee, gençlik sırrının ne olduğunu anlattı.

Yaşını duyan inanamıyor! Herkes 20'li yaşlarda olduğunu sanıyor ama gerçek bambaşka!

İngiltere'de yaşayan Tristan Lee, yaşıyla duyanları şaşırtıyor. Botoks dışında herhangi bir estetik operasyon yaptırmadığını söyleyen Lee, genç kalmasının en büyük nedeninin sağlıklı beslenme, aktif yaşam ve pozitif düşünce olduğunu belirtiyor.

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KİMSE 53 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYOR!

The Mirror'daki habere göre vegan beslenen ve işlenmiş gıdalardan uzak durduğunu söyleyen Tristan, tam olarak 53 yaşında. Cildini güneş kremiyle koruyor. Her gün güneş kremi kullanıyor ve güneşteyken geniş kenarlı şapkasıyla cildini koruyor.

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Lee, "İnsanlar ciltlerine ne sürmeleri gerektiği konusunda tavsiye istiyor - ama ben sadece doğal cilt bakımı ürünleri kullanıyorum ve güneşte dikkatliyim. Güneş şapkama insanlar gülüyor ve gülünç göründüğümü düşünüyorlar ama ben sadece cildimi koruyorum." dedi.

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"DOKTORLAR KİMLİĞİMİ GÖRMEK İSTEDİ"

"Geçen gün antibiyotik reçetesi aldım ve bunun babam için olup olmadığını sordular. Ve hastaneye randevuya gittiğimde kimliğimi görmek istediler." diyen Lee, "Benim yaşımda olan diğer insanlar işlerinden veya sağlık sorunlarından yakınıyorlar. İnsanlar 'buradan sonra her şey yokuş aşağı' diyorlar ama ben sadece uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmek için elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere estetik
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