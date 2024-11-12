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  4. Yaşını kaset gibi geri sarıyor! İnanılmaz bir tür... Bu denizanası kendi kendini gençleştirebiliyor

Yaşını kaset gibi geri sarıyor! İnanılmaz bir tür... Bu denizanası kendi kendini gençleştirebiliyor

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.11.2024 09:50
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Hep genç görünmek herkesin hayali ya da bir anda istediğimiz yaşa dönmek. İnsanlık için bu şuan hayal olsa da bunu yapabilen canlılar var. Bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sırasında ortaya çıkan bu denizanası kendi kendine görünümünü çok genç bir hale döndürdü. Bu canlı belki de gelecekte gençleşme formülünün ta kendisi olacak.

Yaşını kaset gibi geri sarıyor! İnanılmaz bir tür... Bu denizanası kendi kendini gençleştirebiliyor

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Norveç'te bulunan bir üniversitede bilim insanları, laboratuvarlarında yaptıkları çalışmada ilginç bir keşifte bulundu. Bilim insanlarının incelediği bir denizanası türünün yaşını geriye alabildiği ortaya çıktı. Mnemiopsis leidyi ya da taraklı denizanası olarak bilinen bu tür, gençleşebildiği bilinen ikinci denizanası türü oldu.

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STRES OLMASI YETİYOR

WebTekno'nun haberine göre, araştırmacı Joan J. Soto-Angel, laboratuvarında yaptığı çalışmalarda ilginç bir durumla karşılaştı. Araştırmacının incelediği yetişkin taraklı denizanası aniden larva aşamasına, yani çok daha genç bir hâline döndü. Araştırmacılar da bu durumu gözlemlemek için çalışmalara başladı ve taraklı denizanasının, stres durumunda yaşını geri çekebildiğini fark etti.

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MİLYONLARCA YIL ÖNCE ORTAYA ÇIKMIŞ OLABİLİR

Bilim insanları, bu ilginç yeteneğin milyonlarca yıl önce ortaya çıkmış bir özellik olabileceği teorisi üzerinde duruyor. Araştırmacılara göre bu türden yaşını geri alma becerileri ilk hayvan türlerinden birinde görülebiliyor. Bu gelişmenin, canlıların yaşam döngüsündeki esnekliği ve gelişim süreçlerini ortaya çıkarmayı hedefleyen bilim insanları için önemli bir başlangıç noktası olduğu belirtiliyor.

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Norveç deniz genç
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