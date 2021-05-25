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Yaşıtları dijital dünyanın etkisinden çıkamayan genç, okuduğu binlerce kitapla sahaf açtı

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya’da üniversite öğrencisi olan 20 yaşındaki Mehmet Aydar, Z kuşağını eleştirenleri oldukça şaşırtacak bir işe imza attı. Aydar, okuduğu ve çevresinden topladığı kitaplar ile sahaf açtı.

Yaşıtları dijital dünyanın etkisinden çıkamayan genç, okuduğu binlerce kitapla sahaf açtı

Malatya İnönü Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Edebiyat bölümü birinci sınıf öğrencisi Mehmet Aydar, küçük yaşlardan itibaren kitap okuyarak zaman geçirdi. Kitaplara olan hayranlığıyla edebiyat bölümünü tercih eden Aydar, okuma tutkusuyla esnaflığa olan hevesini bir araya getirerek sahaf dükkanı açtı. Aydar, kendi okuduğu ve çevresindeki insanların kitap destekleriyle Battalgazi ilçesi Beşkonaklar Caddesi’nde yaklaşık 4 bin kitapla iş yerini açtı.

“KİTAPLARI SEVİYORUM”

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Mehmet Aydar, küçük yaşlardan itibaren kitap okumaya başladığını belirterek, “20 yaşındayım, İnönü Üniversitesinde Edebiyat Fakültesinde eğitim alıyorum. Beş Konaklar Caddesi üzerinde kendi biriktirdiğim kitaplarla ve çevremden topladığım kitaplarla böyle bir iş yeri açmaya karar verdim. Bir ağabeyim de vardı sağ olsun, yardımcı oldu. Dükkanı buldu sonra gözümü karartıp bu işe girdim. Devam ediyoruz böyle. Burası sahaf dükkanı, benim anladığım iş kitap ama zamanla iş olmadığı için mecburen antikada koymak zorunda kaldım. Nereden baksan burada 4 bin, 5 bin kadar kitap var. Evimde de kendime ayırdığım veya getireceğim kitaplarım var. Bu işe girmek, kitapçılar çarşısına gittiğimde bu iş çok hoşuma gitti. Çocukluktan beri hayalimdi, esnaf olmak dükkan açmak ve rabbim nasip etti gerçekleştirdim. Sevdiğim için sahaflığı tercih ettim. Malatya’da pek iyi bir sahaf yoktu bende belki yapabilirim dedim. Kitapları seviyorum, genelde okurum” dedi.

“DİJİTAL DÜNYAYI TAVSİYE ETMİYORUM”

Aydar, dijital dünyayla etkileşimim az olduğunu belirterek yaşıtlarını kitap okumaya davet etti. Aydar, “Ben dijital dünyayı sevmiyorum, teknolojiyle aram yok. Kuşağımıza da dijital dünyayı tavsiye etmiyorum, okusunlar. Gezsinler, görsünler her şey telefon ve bilgisayar değil. Düzenli 3-5 tane müşterim var onlarla geçinmeye çalışıyorum. Onun dışında doğru düzgün müşteri olmuyor. Kitap okuyan yok, o yüzden antikayı koydum. Gençlere tavsiyem, okusunlar. Okumayı da sevmiyorlarsa gezsinler, görsünler. Telefona, bilgisayara bağlı kalmasınlar” şeklinde konuştu.

(İHA)

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Malatya
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