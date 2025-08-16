Yaşlı adam yapay zeka avatarına aşık oldu, eşinden boşanmak istedi!

Çin’de 75 yaşındaki Jiang isimli yaşlı adam, sosyal medyada dudak senkronu bile tam oturmayan bir dijital avatarla karşılaştı. Telefona gelen mesajlarla da avatarla bağ kurdu.

BOŞANMAK İSTEDİ

Telefonla sürekli ilgilenen adam, eşinin tepkisiyle karşılaştı. Kendini tamamen avatar ilişkisinin dünyasına bırakan Jiang, boşanmak istediğini söyledi. Karşısındaki kişinin gerçek olmadığını ve yazılı senaryolarla hareket eden bir sistem bulunduğunu öğrendi. Bu süreçten sonra Jiang yanılgısını fark etti ve evliliğini bitirme niyetinden vazgeçti.

Karizmatik sunuculardan utangaç öğrenci profillerine kadar pek çok avatarın popüler olduğu Çin'de, özellikle yalnızlık yaşayan yaşlı nüfus için büyük bir endüstri haline geldi.

Kaynak: vice.com