Mynet Trend

Yaşlı adamı eşi keserle öldürdü

ege.yildirim ege.yildirim
GÜNDEM  | 11.04.2019 20:18 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde yaşayan bir kadın, kocasının keserle öldürdü.

Yaşlı adamı eşi keserle öldürdü

Olay, Besni ilçesine bağlı Topkapı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda anne Dursun Y. (66) isimli kadın, üst katta oturan oğlu Ramazan Y.’ye “Baban yatakta kanlar içinde yatıyor” diye haber verdi. Olay yerine giden Ramazan Y., babası Şaban Y.’yi yatakta kanlar içinde buldu. Olay yerine 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma çağrıldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Şaban Y.’nin öldüğünü tespit etti. Jandarma ekipleri ise kafasına darbe alan ve kulağı kesilmiş olan adamın ölüm nedenini araştırdı.

KESER İLE KAFASINA VURARAK ÖLDÜRMÜŞ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili olarak hayatını kaybeden yaşlı adamın eşi Dursun Y. gözaltına alınarak jandarma tarafından sorgulandı. Ölen kişinin eşi sorgusunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle cinayeti işlediğini, eşi yatarken keser ile kafasına vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Ekipler yaptığı incelemede suç aletini de buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

PARTNER62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz62 estetik operasyon geçirdi! Son hali inanılmaz
Bomba ihbarında bulundu! Hakkındaki gerçek şoke ettiBomba ihbarında bulundu! Hakkındaki gerçek şoke etti
Böylesi görülmedi! Ağaçtaki sincabı öldürmek istiyordu ama...Böylesi görülmedi! Ağaçtaki sincabı öldürmek istiyordu ama...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman keser cinayet

En Çok Okunan Trend Haberler

İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

İlk iş stadın adını Atatürk Stadı olarak değiştirdi

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni'ye tahliye!

'Maceracı' programının sunucusu Murat Yeni'ye tahliye!

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Liseli kızı ormana götürüp dövmüşlerdi! Bir kişi daha tutuklandı

Kemal Sunal'dan esinlendi! Paraya para demiyor

Kemal Sunal'dan esinlendi! Paraya para demiyor

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Ekmek parası peşinde feci ölüm!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Erdoğan'a sorulan 'yumurta' sorusu canlı yayına damga vurdu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Asılsız bomba ihbarı yaptı, hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı

Bomba ihbarında bulundu! Hakkındaki gerçek şoke etti

Sincabı öldürmek isterken canından oldu

Böylesi görülmedi! Ağaçtaki sincabı öldürmek istiyordu ama...

Ailesinin cep telefonunu aldığı liseli Yunus, evi terk etti

5 gündür haber alınamıyor! Evi terk etme sebebi şoke etti

Van'da Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Van'da Urartu dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Kayıp başvurusu yaptığı eski eşini vahşice öldürdüğü ortaya çıktı

Eski eşi için kayıp başvurusu yapmıştı! Ortaya çıkan gerçek şoke etti

Sakarya'da kavga ihbarına giden polislere sürpriz

Kavgayı ayırmaya giden polisler bunu hiç beklemiyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.