Yaşlı kadın kan içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Evine dönerken talihsiz bir saldırıya uğrayan 66 yaşındaki İngiliz Brenda Trumble, saldırının ardından yaşadıklarını paylaştı. Kanlar içinde kalan yaşlı kadın, kendisine saldıranın bir martı olduğuna hala inanamadığını anlattı.

PANİĞE KAPILDI

Üç çocuk annesi Brenda Trumble, evine döndüğünü esnada yavrusunu koruduğu tahmin edilen kızgın bir martı tarafından saldırıya uğradı. Talihsiz kadın, martının kendisine arkadan saldırması üzerine çaresiz kaldı. Eline başını koyduğunda, birden kanlar içinde kaldığını fark ettiğini anlatan Trumble, yüzünden ayaklarına akan kanı fark edince paniğe kapıldı.

KORKMUŞTU

Saldırıdan kaçmak için bir çiftin arkasında sığınan Trumble, yaşadığı şeyi bir kabus olarak tanımladı. Sonunda motosiklet kaskı takan bir komşu tarafından kurtarılan yaşlı kadın, o esnada korkmuş ve hareket etmekten çekinir haldeydi.

''MUTLUYUM''

Güvenliğe ulaştığında, sağlık görevlileri tarafından kontrol edilen ve kuşun pençelemesi sonucu kafasına birçok yara alan Trumble, kafasındaki bir sürü küçük delik temizlendikten sonra sağlıklı bir şekilde evine gönderildi. Yaşlı kadın, "Yaşadığım ve bu hikayeyi paylaşabildiğim için mutluyum." dedi.



