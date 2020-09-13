MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasmin Erbil'den güldüren İyi Günde Kötü Günde paylaşımı! 'Bu ifade çok tanıdık'

Yasmin Erbil'den güldüren İyi Günde Kötü Günde paylaşımı! 'Bu ifade çok tanıdık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 12:05 | Son Güncelleme

İyi Günde Kötü Günde dizisi ilk bölümüyle gündem oldu. Yasmin Erbil de İyi Günde Kötü Günde dizisiyle ilgili yaptığı paylaşımla güldürdü.

Yasmin Erbil'den güldüren İyi Günde Kötü Günde paylaşımı! 'Bu ifade çok tanıdık'

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan'ın rol aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın hikayesini konu alıyor.

İyi Günde Kötü Günde ilk bölümüyle sosyal medyada ilgi çeken dizilerden biri oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de annesi Nergis Kumbasar'ın rol aldığı diziyle ilgili bir paylaşım yaptı. Erbil'in İyi Günde Kötü Günde paylaşımı güldürdü.

Ekran Alıntısı

Erbil annesinin yer aldığı bir sahneyi "Ben yine bir şeyler karıştırmışımdır" notuyla paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Göğüs uçları belli olunca yorum yağdıGöğüs uçları belli olunca yorum yağdı
Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’Deniz Seki’den samimi itiraf! ‘Su gibi Deniz’im’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Erdoğan duyduğu ses üzerine konuşmasına ara verdi ve... Gülümseten diyalog
Erdoğan duyduğu ses üzerine konuşmasına ara verdi ve... Gülümseten diyalog
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Boşanmak üzereydi! Bir şok daha
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Sokak tarzı! Sütyensiz haliyle dikkat çekti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Seki'yi kızdıran soru! 'Bana böyle gelme'
Kızdıran soru! 'Bana böyle gelme'
Sütyen takmayan Merve Boluğur'un paylaşımına yorum yağdı
Göğüs uçları belli olunca yorum yağdı
Sihirli Annem oyuncuları Damla Ersubaşı ve Buğra Özmüldür pozlarıyla gündem oldu!
Onlar artık büyüdü! 'İyi günde kötü günde' notuyla paylaştı
Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu verdiği kilolarla dikkat çekti
Verdiği kilolarla dikkat çekti
Defne Samyeli'den iddialı dekolte!
Defne Samyeli'den iddialı dekolte!
Nusret Gökçe milyon dolarlık sürat teknesiyle şov yaptı! Misafirlerine Boğaz keyfi yaptırdı
Sürat teknesinde misafir ağırladı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.