Yasmin Erbil'den güldüren İyi Günde Kötü Günde paylaşımı! 'Bu ifade çok tanıdık'

Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği başrollerinde Elçin Sangu, Ozan Dolunay, Yasemin Allen, Şenay Gürler, Derya Alabora, Nergis Kumbasar, Hakan Salınmış, Ali Yağcı, Sinan Albayrak, Hande Yılmaz, Deniz Işın, Tugay Erdoğan'ın rol aldığı İyi Günde Kötü Günde dizisi nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla'nın hikayesini konu alıyor.

İyi Günde Kötü Günde ilk bölümüyle sosyal medyada ilgi çeken dizilerden biri oldu. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil de annesi Nergis Kumbasar'ın rol aldığı diziyle ilgili bir paylaşım yaptı. Erbil'in İyi Günde Kötü Günde paylaşımı güldürdü.

Erbil annesinin yer aldığı bir sahneyi "Ben yine bir şeyler karıştırmışımdır" notuyla paylaştı.



