Yasmin Erbil yatak odasından paylaştı! Dekoltesi dikkat çekti

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan genç oyuncu, yatak odasından yaptığı paylaşımla yine adından söz ettirdi.

Erbil, yatakta boylu boyunca uzanarak sevimli dostuyla verdiği pozları bir araya getirerek Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Göğüs dekoltesiyle objektif karşısına geçen Erbil'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.



