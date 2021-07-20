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  4. Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Saçı ayrı derin göğüs dekoltesi ayrı olay oldu

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Saçı ayrı derin göğüs dekoltesi ayrı olay oldu

20.07.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil’in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medyanın en aktif isimlerin başında geliyor. Genç ismin derin göğüs dekolteli pozu hayranlarından tam puan aldı.

Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Saçı ayrı derin göğüs dekoltesi ayrı olay oldu

Yasmin Erbil, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Önceki gün annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte havuz keyfi yapan Yasmin Erbil, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü.

Yasmin Erbil bu sefer annesi Nergis Kumbasar ile babası Mehmet Ali Erbil’in havuz sefasını paylaştıYasmin Erbil bu sefer annesi Nergis Kumbasar ile babası Mehmet Ali Erbil’in havuz sefasını paylaştı

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İddialı pozlarıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ve zaman zaman babası tarafından da sansürlenen Yasmin, mor saçları ve derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

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Yasmin Erbil Instagram
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