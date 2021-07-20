Yasmin Erbil yine yaptı yapacağını! Saçı ayrı derin göğüs dekoltesi ayrı olay oldu

Yasmin Erbil, Instagram hesabından dikkat çeken paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Önceki gün annesi Nergis Kumbasar ve babası Mehmet Ali Erbil ile birlikte havuz keyfi yapan Yasmin Erbil, bu kez de takipçilerini geçmişe götürdü.

İddialı pozlarıyla sosyal medyada eleştirilerin hedefinde olan ve zaman zaman babası tarafından da sansürlenen Yasmin, mor saçları ve derin göğüs dekolteli fotoğrafıyla dikkat çekti. Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil 'çılgın biri' notlu paylaşımına hayranları beğeni yağdırdı.

