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Yatağan Mavi Göl nerede? Yatağan Mavi Göl yol tarifi - Yatağan kül gölü

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 15.12.2020 15:04 | Son Güncelleme:
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Yatağan Mavi Göl nerede? Yatağan Mavi Göl yol tarifi - Yatağan kül gölü

Yatağan Mavi Göl diğer adıyla Küldağı Gölü öyle muhteşem bir renge sahip, gören mest oluyor. Ancak bu göz alıcı turkuaz rengin ardında öyle bir gerçek var ki ciddi bir tehlike arz ediyor.

Adı boş yere Mavi Göl değil buranın. Mavinin en güzel tonuyla, yerli yabancı turistlerin akın ettiği turkuaz sahilleri andıran ışıltısıyla görenleri büyüleyen bir göl. Peki bu Yatağan Mavi göl neden tehlikeli, neden kül gölü diye anılıyor diye merak ediyorsanız tüm detaylar aşağıda.

YATAĞAN MAVİ GÖL NEREDE? NASIL GİDİLİR?

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Muğla ilimizin Yatağan ilçesi sınırlarında bulunan Mavi Göl, Yatağan gezileek yerler listesinin en gizli saklı yeri. Mavi Göl diğer adıyla Küldağı Göleti, Yatağan’ın Kapubağ Köyünde bulunuyor. Mavi Göle ulaşmak için bu köyün içinden geçmeli ve köyün arkasında bulunan dağın arkasına ulaşmalısınız. Yol biraz topraklı ve çukur ama yine de göle rahatlıkla ulaşılabiliyor. Mavi Göl yol tarifi ve konumu için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

YATAĞAN MAVİ GÖL (KÜLDAĞI GÖLETİ) NEDEN TEHLİKELİ?

Yatağan Mavi Göl, Yatağan’da 35 yıldır faaliyet gösteren termik santralde elektrik üretmek için kullanılan kömürlerin kül halindeki atıkları, santrale yaklaşık bir kilometre uzaktaki Kapubağ Mahallesi’nin kırsalına dökülüp, burada yıllardır yağmur sularının birikmesiyle oluşmuş. İçinde bulunan kimyasallardan dolayı tehlike arz eden gölde yüzmek kesinlikle yasak.

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Yani bu manzara Maldivler’den ya da Gökova Körfezi’nden değil. Göle dalma isteği uyandırsa da sakın ha! Kül göletinin dip kısmına, baca temizlemede kullanılan zehirli sıvılar borularla basılmış ve bu asit göletleri oluşmuş. Buradan su içme gafletinde bulunmuş börtü böcek anında ölmüş. Bu denli güzel görünen bir gölün 'ölüm göleti' olduğuna inanamıyor insan.

Birkaç yıl öncesine kadar gölün yanına kadar gidilebiliyordu ve gölün etrafında bir kaç tane 'göle girmek yasak' uyarı tabelası bulunuyordu. Geçtiğimiz senelerde gölün çevresi tamamen koruma altına alındı ve tellerle örüldü.

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