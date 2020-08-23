'Yatak odamı soramazsınız' demişti! Merve Özbey hamile olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dünya evine giren Çeşme'de alacağı sahne öncesi konuşan Merve Özbey, bebek beklediğini duyurdu.

Merve Özbey, her fırsatta anne olmak istediğini söylüyordu. Hatta ünlü şarkıcı düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti. Tüm bunların ardından 2. Sayfa Merve Özbey'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.

Uçankuş'un haberine göre ise; Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren Merve Özbey, hamile olduğunu doğruladı. Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.

Şarkıcı, "Umarım sağlıkla kucağımıza alırız" diyerek sözlerini bitirdi. Bu sözlerin ardından şarkıcının sevenleri Merve Özbey kaç aylık hamile? Bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Merve Özbey henüz üç aylık hamile. Yani bu nedenle bebeğin cinsiyeti belli olmadı.