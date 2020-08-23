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'Yatak odamı soramazsınız' demişti! Merve Özbey hamile olduğunu duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 07:49 | Son Güncelleme

Özbey geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "ne zaman bebek yapacaksınız" sorusunda 'Yatak odamı soramazsınız' demişti! Kenan Koçak ile nikah masasına oturan Merve Özbey bebek beklediğini duyurdu. Merve Özbey kaç aylık hamile?

'Yatak odamı soramazsınız' demişti! Merve Özbey hamile olduğunu duyurdu

Geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dünya evine giren Çeşme'de alacağı sahne öncesi konuşan Merve Özbey, bebek beklediğini duyurdu.

Merve Özbey, her fırsatta anne olmak istediğini söylüyordu. Hatta ünlü şarkıcı düğünün ardından verdiği ilk röportajda, 4 çocuk istediklerini söylemişti. Tüm bunların ardından 2. Sayfa Merve Özbey'in 3 aylık hamile olduğunu iddia etti.

Uçankuş'un haberine göre ise; Çeşme'de sahneye çıkmadan önce muhabirlere müjdeli haberi veren Merve Özbey, hamile olduğunu doğruladı. Bunun çok büyülü bir süreç olduğunu ve beklediklerinden erken duyulduğunu söyleyen Özbey, konuyla ilgili pek de konuşmak istemediğini kendisini seven sevmeyen herkesten dua ve maşallah demelerini beklediğini söyledi.

Şarkıcı, "Umarım sağlıkla kucağımıza alırız" diyerek sözlerini bitirdi. Bu sözlerin ardından şarkıcının sevenleri Merve Özbey kaç aylık hamile? Bebeğinin cinsiyeti belli oldu mu? sorularına yanıt aramaya başladı.

Merve Özbey henüz üç aylık hamile. Yani bu nedenle bebeğin cinsiyeti belli olmadı.

'YATAK ODAMI SORAMAZSINIZ!'

Merve Özbey bir süre önce bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusuna tepki göstererek "Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir. Biz hangi ara seninle samimi olduk da sen bana bunu soruyorsun? Maalesef sosyal medyada böyle sorular geliyor. Çok ayıp" demişti.

MERVE ÖZBEY KİMDİR? MERVE ÖZBEY KAÇ YAŞINDA?

Şarkıcı Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 tarihine İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Erzurumlu olan Merve Özbey, "Duman" ve "Helal Ettim" şarkılarıyla Türkiye'de ismini duyurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı. Özbey'i ilk keşfeden ise Ebru Gündeş oldu. Şarkıcı Utku'nun sahne aldığı bir kulüpte vokal yapan Özbey'i dinleyen Gündeş birkaç şarkı daha söylemesini rica ettikten sonra "Vokalim olmak ister misin?" diye sordu. Teklifi kabul eden Özbey ardından da Demet Akalın, Bengü, Özcan Deniz, Ferman Toprak, Utku ve Yaşar İpek gibi isimlere vokallik yaptı.

Demet Akalın'ın albüm lansmanında solo performans sergilerken Erdem Kınay'la tanıştı. Kınay, proje albüm yapacağını söyledi ve Özbey'e demo kaydı yaptı. 2012 yılında Kınay'ın çıkardığı Proje albümünde "Duman" şarkısına eşlik etti. Şarkı büyük kitlelere ulaşarak, Özbey'in ilk kez duyulmasını sağladı. 2013 yılında Kınay'ın ikinci albümü olan Proje 2'de "Helal Ettim" şarkısını seslendirdi. Kınay ile yaptığı şarkılar ses getirince solo albüm yapmaya karar verildi. 2015 yılının Temmuz ayında Özbey'in ilk albümü Yaş Hikayesi piyasaya sürüldü. Albümün çıkış şarkısı da sözleri Deniz Erten, müziği Erdem Kınay'a ait olan "Yaş Hikayesi" oldu. Şarkı Türkiye resmî listesi'nde iki numaraya kadar yükselmeyi başardı. Albümün ikinci video klibi ise "Topsuz Tüfeksiz" şarkısına çekildi.

Özbey, geçtiğimiz şubat ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile dünya evine girdi.

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