Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Yatak odası yerine gardırobunda uyuyor! Sebebi şaşkına çeviriyor

Yatak odası yerine gardırobunda uyuyor! Sebebi şaşkına çeviriyor

12.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den Todd Moriarty isimli bir adam, üç yatak odalı devasa bir evde yaşarken maliyetleri düşürmek için gösterdiği çabayı anlattı. Moriarty, mobilya ve demirbaşları, hatta kullandığı tuvaleti bile bozulmamış durumda tutmak için evindeki her şeyi streç filmle sardığını ve gardırobunda uyuduğunu söyledi.

Yatak odası yerine gardırobunda uyuyor! Sebebi şaşkına çeviriyor

Todd Moriarty, katıldığı bir televizyon programında tasarruf yöntemlerini anlattı. Üç yatak odalı ve üç banyolu evindeki birçok eşyayı streç filmlerle kapladığını ve bir gardırobu ısıtmak koca bir odayı ısıtmaktan daha ucuz olacağı için gardırobunda uyuduğunu söyleyen adam, muhtemelen her zaman cimri olacağı ve başka türlüsünü bilmediğini anlattı.

MAKSİMUM KAZANÇ BEKLİYOR

0_Stingy-man-cling-films-entire-house-and-sleeps-in-wardrobe-to-save-heating

Evini satmayı ve mülkünden maksimum kazancı elde etmek istediğini söyleyen Todd, çok iyi koruduğu için evin getirisinin yüksek olmasını umduğunu söyledi. Todd'un mahallesindeki evlerin değerinin 250.000 dolar civarında olduğu bildirildi, ancak Todd'un mülkünün son derece korunmuş hali göz önüne alındığında, en az 280.000 $ değerinde olacağı düşünülüyor.

Eşinin cimriliğini anlatarak sosyal medyada popüler oldu! Halıyı daha uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyorEşinin cimriliğini anlatarak sosyal medyada popüler oldu! Halıyı daha uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

''GALOŞ TAKIN''

0_Stingy-man-cling-films-entire-house-and-sleeps-in-wardrobe-to-save-heating (1)

"Lekeleri sevmiyorum, bu yüzden bu her şeyi streç filmlerle koruyorum ve onları da yılda bir kez düzenli olarak değiştiriyorum" diyen Todd, halıları bile bir plastik örtüyle kapladığını anlattı. Televizyon programı için gelen muhabirlerden de eve girerken galoş takmalarını rica etti.

EVLİLİĞİNE MAL OLMUŞ

Todd hayatının büyük bir kısmını böyle yaşamış ve bunun değişeceğini öngörmüyor. Ne yazık ki tasarrufa dair bu tür alışkanlıkları, genç adamın evliliğine de mal olmuş. Todd’un tasarruf çabasından ve cimriliğinden yorulan eski eşi Stephanie Hubbs "Böyle yaşamak ve hiçbir şeye sahip olmamak çok zordu. Yapamadım..." diyerek durumu açıkladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'Baba Vanga'nın 2022 kehanetleri korkuttu! 'Dünyada yeni bir...'
Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''
Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”Erotik pozları babasına gönderildi! “Erkeklerden hoşlanmıyorum”
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Eski hostes anlattı! “Mastürbasyon yapanlardan tuvalette...''

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Önsüz bikini trendine uydu! Bir gören bir daha baktı

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

Bacaklarını iki yana açtı! Cinsel organını güneşlendirdi

İlginizi Çekebilir

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Çeyizlerini geri istedi! Alamayınca karısını diri diri yaktı

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Bikini üstünü çıkarttı! Sere serpe uzandı: Erkekler işine baksın

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Sevgilisi en yakın arkadaşıyla aldattı! "Göğüs estetiğiyle..."

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.