Yatak odası yerine gardırobunda uyuyor! Sebebi şaşkına çeviriyor

Todd Moriarty, katıldığı bir televizyon programında tasarruf yöntemlerini anlattı. Üç yatak odalı ve üç banyolu evindeki birçok eşyayı streç filmlerle kapladığını ve bir gardırobu ısıtmak koca bir odayı ısıtmaktan daha ucuz olacağı için gardırobunda uyuduğunu söyleyen adam, muhtemelen her zaman cimri olacağı ve başka türlüsünü bilmediğini anlattı.

MAKSİMUM KAZANÇ BEKLİYOR

Evini satmayı ve mülkünden maksimum kazancı elde etmek istediğini söyleyen Todd, çok iyi koruduğu için evin getirisinin yüksek olmasını umduğunu söyledi. Todd'un mahallesindeki evlerin değerinin 250.000 dolar civarında olduğu bildirildi, ancak Todd'un mülkünün son derece korunmuş hali göz önüne alındığında, en az 280.000 $ değerinde olacağı düşünülüyor.

''GALOŞ TAKIN''

"Lekeleri sevmiyorum, bu yüzden bu her şeyi streç filmlerle koruyorum ve onları da yılda bir kez düzenli olarak değiştiriyorum" diyen Todd, halıları bile bir plastik örtüyle kapladığını anlattı. Televizyon programı için gelen muhabirlerden de eve girerken galoş takmalarını rica etti.

EVLİLİĞİNE MAL OLMUŞ

Todd hayatının büyük bir kısmını böyle yaşamış ve bunun değişeceğini öngörmüyor. Ne yazık ki tasarrufa dair bu tür alışkanlıkları, genç adamın evliliğine de mal olmuş. Todd’un tasarruf çabasından ve cimriliğinden yorulan eski eşi Stephanie Hubbs "Böyle yaşamak ve hiçbir şeye sahip olmamak çok zordu. Yapamadım..." diyerek durumu açıkladı.



