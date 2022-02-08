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Eşinin cimriliğini anlatarak sosyal medyada popüler oldu! Halıyı daha uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

08.02.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Theamberhorne’ kullanıcı ismiyle sosyal medyada paylaşım yapan Amber Horne adlı bir kadın kocasının tasarruf yöntemlerinden şikayet ediyor. Eşinin cimriliklerini sosyal medyan yayınlayan kadın kısa sürede popüler olmayı başardı. Son gönderisinde Amber Horne, evdeki halıların daha uzun süre dayanmasına yardımcı olmak için özel bir yürüyüş geliştirdiğini iddia etti. Böylece çift onları değiştirmek için para ödemek zorunda kalmadıklarını söyledi.

Eşinin cimriliğini anlatarak sosyal medyada popüler oldu! Halıyı daha uzun süre kullanmak için bakın nasıl yürüyor

Amerika’da yaşayan Amber Horne isimli bir kadın kocasının para harcamak konusunda isteksiz olduğunu öne sürdü. Kendince geliştirdiği yöntemler sayesinde eşinin tasarruf sağladığına inandığını söyleyen kadın, “Kocam o kadar cimri ki...” gönderileriyle bu yöntemleri takipçileriyle paylaşıyor. Horne son olarak halının yıpranmaması için eşinin özel bir yürüyüş yöntemi kullandığını belirtti. Ona göre eşi, herkesin kullandığı halının orta kısmı yerine dış taraflarına basarak merdivenleri çıkmayı tercih ediyor.

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TAKİPÇİLERİ İÇİN GÖSTERDİ

Evdeki eşyaların kullanım ömürlerini uzatmak için uğraştığını dile getiren Horne’in eşi ise takipçilerine yürüyüş yöntemini açıkladı. Eş, “Merdivenlerimizden inip çıktığımda, halının daha uzun yıllar dayanabilmesi adına genel aşınmayı ve yıpranmayı azaltmak için basamakların dışını kullanmaya özen gösteriyorum” dedi.

Sosyal medya kullanıcıların bir bölümü bu tasarruf yöntemini dahice bulduklarını söylerken kimileri için gereksiz bir çabayı ifade ettiğini dile getirdi. Bir kullanıcı ise evde ayakkabıyla dolaşmanın halıları daha fazla yıprattığı konusunda çifti uyardı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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