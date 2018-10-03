Yatakta başucunuza koyduğunuz suyu neden içmemelisiniz?

Biz uyuşuk insanlar için gece uykudan kalkıp mutfağa gidip su almak dünyanın en zahmetli işidir, bakınız yazarken bile zorlandım ben :) Bu yüzden birçoğumuz uyumadan önce yatağımızın başına bir bardak su koyar ve derin uykuya dalarız. Ama öğrendim ki aslında çok büyük bir hata yapıyormuşuz. Neden mi?
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Gece başucunuza koyduğunu su ağzı açık bir şekilde beklediğinde hem yapısı hem de tadı bozulur. Uykulu halde bunu fark etmemeniz çok normal ancak suyun değişen yapısı vücudunuza ciddi zararlar verebilir...
"Neden ve nasıl zarar veriyor?" sorusuna açıklık getireyim: Gece boyunca ağzı açık bir şekilde bekleyen su karbondioksiti emmeye başlar. Karbondioksit ile birleşen suyun kimyasal yapısında değişiklik meydana gelir ve suyun pH dengesi düşer.
Gece boyunca havayla temas halinde olan su, toz partikülleri ve havada dolaşan bakterileri de içine çeker. Bu su içildiğinde ise bağışıklık sisteminiz zarar görebilir, çeşitli mikrobik hastalıklara yakalanma riskiniz artar.
Eğer hala başucunuzda su bulundurmak istiyorsanız ağzı açık bir bardak yerine kapaklı bir cam şişe kullanmalısınız. Kapalı cam şişe suyun bakterilerle temasını engelleyerek sağlığınızı korur. Cam şişe yerine metal şişeler de tercihiniz olabilir ancak plastiklerden uzak durmalısınız.
Plasit şişeler polietilen tereftalat (PET) içermektedir. PET ise; bir polimerdir ve kimi çalışmalar göstermiştir ki bu madde suyu zehirleyebilir. Suya geçme ihtimalinde ortaya çıkacaklar ise;
Ftalat: Plastiğin esnek bir hal almasına neden olur. Yüksek oranda tüketildiğinde endokrin problemlerine sebep olabilir.
Antimon: Solunum yolu problemlerine ve kansere neden olabilir. Sağlık uzmanları plastik şişede bulunan antimon maddesi için sınırlandırma getirseler de bu önlem ne yazık ki yetersiz kalıyor.
Formoldehit ve asetaldehid: Bazen su içtiğinizde aldığınız tat plastiğe çok yakındır. İşte suya bu tadı veren madde formoldehit ve asetaldehiddir. İçi su dolu plastik şişeler güneşte kaldığında bahsettiğimiz bileşen suya karışır. Plastikş şişelerde su alırken çok dikkat edin, en azından aldığınız su güneş ışığına maruz kalmamış olsun.
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