Yatakta en uzun süre dayanan erkek oyuncu kim?

Beyin cerrahı Dr. Ben Bass ve foto muhabiri Alex Martin'i canlandıran İngiliz oyuncular Idris Elba ve Kate Winslett, bir uçak kazasından sağ kurtulduktan sonra bir dağda mahsur kaldıklarında, kendilerini eğlendirmek için pek fazla seçenekleri kalmaz.

Oscar ödüllü Matthew McConaughey Serenity filminde bir başka Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway ile yatağa girdi.

Gerçek bir olaydan beyaz perdeye uyarlanan 2013’ün en sevilen filmlerinden biri olan The Wolf Of Wall Street’te Leonardo DiCaprio, rol arkadaşı Margot Robbie ile birlikte para destelerinden oluşan bir yatakta birlikte oldukları sahne filme damga vuran anlardan biriydi.

The Sun gazetesi Brad Pitt ’ten Paul Mescal’a Leonardo DiCaprio ’dan Idris Elba’ya erkek oyuncuların yatak sahnelerinin sürelerini analiz etti. Erkek oyuncuların sevişme sahnelerindeki performanslarını listeleyen The Sun’ın oluşturduğu listenin ilk 10’unda kimler yok ki...

31 yaşındaki Rege-Jean Page'in canlandırdığı Hastings Lordu’nun Bridgerton’da rol aldığı sevişme sahneleri ortalama 37 saniye sürüyor. Bilimsel verilere göre gerçek hayatta bu süre ortalama 5,4 dakika. Bu ortalamalara göre genç aktörün canlandırdığı Lord’un ortalaması oldukça kötü durumda.

7- Normal People, Paul Mescal / 24 saniye

2020 yılının en çok konuşulan dizilerinden biri olan Normal People’da iki genç insanın gel-gitli hayatlarını izliyoruz. Dizinin başrol oyuncularından Paul Mescal’ın yatak odası dayanıklılığı ortalamanın altında.

6- Temel İçgüdü, Michael Douglas / 26 saniye

Sinema dünyasının en deneyimli oyunculardan biri olmak, Michael Douglas'ın yatakta en iyisini yapacağı anlamına gelmiyor. Unutulmaz seks sahneleri ile ünlü olan 1992 yapımı Temel İçgüdü filminde Douglas, uğursuz ama çekici yazar Catherine Tramell'e (Sharon Stone) aşık olan dedektif Nick Curran'ı canlandırıyor.

5- Desperate Romantics, Aidan Turner / 27 saniye

Poldark dizisinden önce Aidan Turner, bir başka dönem draması olan 2009 yapımı Desperate Romantics ile zirveye çıkıyordu.

4- The Night Manager, Tom Hiddleston / 28 saniye

En uzun sahnelerden biri olmayabilir, ancak 2016'nın en ünlülerinden biri olarak gündeme damga vurmuştu. Tom Hiddleston ve Elizabeth Debicki’nin ayakta seviştikleri sahne için Debicki, 'hızlı' ve 'verimli' çekildiğini söyledi.

3- Lady Chatterley's Lover, Sean Bean / 33 saniye

Klasik bir senaryo olan film, hayal kırıklığına uğramış zengin bir eş ve bahçedeki odunları sürekli üstsüz kesen bir bekçinin yasak aşkını konu alıyor. Filmde Sean Bean, yasak aşkın taraflarından biri olan bekçi rolünde izliyoruz.