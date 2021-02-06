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Yatakta en uzun süre dayanan erkek oyuncu kim?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 06.02.2021 09:48 | Son Güncelleme:
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Yatakta en uzun süre dayanan erkek oyuncu kim?

Bridgerton dizisiyle gündemden düşmeyen sevişme sahneleri sonrasında filmlerin sevişme sahneleri mercek altına alındı. The Sun gazetesi, filmlerdeki sahnelerde yatakta en uzun süre dayanan erkek oyuncuları tespit etti.

31 yaşındaki Rege-Jean Page'in canlandırdığı Hastings Lordu’nun Bridgerton’da rol aldığı sevişme sahneleri ortalama 37 saniye sürüyor. Bilimsel verilere göre gerçek hayatta bu süre ortalama 5,4 dakika. Bu ortalamalara göre genç aktörün canlandırdığı Lord’un ortalaması oldukça kötü durumda.

The Sun gazetesi Brad Pitt’ten Paul Mescal’a Leonardo DiCaprio’dan Idris Elba’ya erkek oyuncuların yatak sahnelerinin sürelerini analiz etti. Erkek oyuncuların sevişme sahnelerindeki performanslarını listeleyen The Sun’ın oluşturduğu listenin ilk 10’unda kimler yok ki...

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10- The Wolf Of Wall Street'teki Leonardo DiCaprio / 11 saniye

10-The Wolf Of Wall Street

Gerçek bir olaydan beyaz perdeye uyarlanan 2013’ün en sevilen filmlerinden biri olan The Wolf Of Wall Street’te Leonardo DiCaprio, rol arkadaşı Margot Robbie ile birlikte para destelerinden oluşan bir yatakta birlikte oldukları sahne filme damga vuran anlardan biriydi.

9- Serenity, Matthew McConaughey / 20 saniye

9-Serenity

Oscar ödüllü Matthew McConaughey Serenity filminde bir başka Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway ile yatağa girdi.

8- The Mountain Between Us, Idris Elba / 24 saniye

8-The Mountain Between Us

Beyin cerrahı Dr. Ben Bass ve foto muhabiri Alex Martin'i canlandıran İngiliz oyuncular Idris Elba ve Kate Winslett, bir uçak kazasından sağ kurtulduktan sonra bir dağda mahsur kaldıklarında, kendilerini eğlendirmek için pek fazla seçenekleri kalmaz.

7- Normal People, Paul Mescal / 24 saniye

7-Normal People

2020 yılının en çok konuşulan dizilerinden biri olan Normal People’da iki genç insanın gel-gitli hayatlarını izliyoruz. Dizinin başrol oyuncularından Paul Mescal’ın yatak odası dayanıklılığı ortalamanın altında.

6- Temel İçgüdü, Michael Douglas / 26 saniye

6-Temel İçgüdü

Sinema dünyasının en deneyimli oyunculardan biri olmak, Michael Douglas'ın yatakta en iyisini yapacağı anlamına gelmiyor. Unutulmaz seks sahneleri ile ünlü olan 1992 yapımı Temel İçgüdü filminde Douglas, uğursuz ama çekici yazar Catherine Tramell'e (Sharon Stone) aşık olan dedektif Nick Curran'ı canlandırıyor.

5- Desperate Romantics, Aidan Turner / 27 saniye

5-Desperate Romantics

Poldark dizisinden önce Aidan Turner, bir başka dönem draması olan 2009 yapımı Desperate Romantics ile zirveye çıkıyordu.

4- The Night Manager, Tom Hiddleston / 28 saniye

4- The Night Manager

En uzun sahnelerden biri olmayabilir, ancak 2016'nın en ünlülerinden biri olarak gündeme damga vurmuştu. Tom Hiddleston ve Elizabeth Debicki’nin ayakta seviştikleri sahne için Debicki, 'hızlı' ve 'verimli' çekildiğini söyledi.

3- Lady Chatterley's Lover, Sean Bean / 33 saniye

3-Lady Chatterley's Lover

Klasik bir senaryo olan film, hayal kırıklığına uğramış zengin bir eş ve bahçedeki odunları sürekli üstsüz kesen bir bekçinin yasak aşkını konu alıyor. Filmde Sean Bean, yasak aşkın taraflarından biri olan bekçi rolünde izliyoruz.

2- 8 Mile, Eminem / 43 saniye

2-8 mile

Eminem’in kendini oynadığı biyografik film 8 Mile’da, Brittany Murphy ile fabrikadaki sevişme sahnesi filmin en dikkat çeken sahnelerinden biriydi.

1- Brad Pitt, Meet Joe Black / 50 saniye

1-Meet Joe Black

Brad Pitt’in başrolünü üstlendiği Meet Joe Black, listenin zirvesinde yer alıyor. 1998 yapımı romantik filmde Brad Pitt, Claire Forlani'nin canlandırdığı medya patronunun kızı Susan Parrish'i lüks bir apartman dairesinde kapalı havuz başında baştan çıkardıktan sonra olaylar gelişir.

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