Yavru köpekle otobüse bindi, sosyal medyada gündem oldu

Yozgat'tan 2 ay önce İncirliova'da yaşayan kızına misafirliğe gelen Hatun Üstüntaş, pazara giderken yolda gördüğü yavru köpeği, 'araçlar çarpmasın' diyerek kucağına aldı. Üstüntaş, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait belediye otobüsüne yavru köpekle birlikte bindi. Üstüntaş'ın kucağında köpekle yolculuk yaptığını gören diğer yolcular şaşkınlığını gizleyemedi. Yolculardan Dilan Polat, gördüğü manzara karşısında dayanamayarak Üstüntaş'ın köpekle birbirlerine sarılarak yolculuk yapmasını fotoğraflayarak Twitter sayfasında paylaştı. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından beğenilip, paylaşıldı. Bunun üzerine Dilan Polat ile Hatun Üstüntaş bir araya gelerek tanışma imkanı buldu ve sıkı dost oldu.

'KARINCAYI BİLE İNCİTMEM'

Tüm canlıları çok sevdiğini belirten Hatun Üstüntaş, "İncirliova'dan Efeler'deki semt pazarına alışveriş yapmaya gitmek için yola çıkmıştım. Otobüs beklerken, yavru bir köpeği yolda dolaşırken gördüm. Kıyamayıp, araçlar çarpmasın diye kucağıma aldım. Bu sırada belediye otobüsü geldi. Şoföre 'Köpekle birlikte binebilir miyim' dedim. Önce, 'Olmaz yasak' dedi. Ama ısrar edince, beni kıramayıp, kabul etti. Kucağımdayken adeta bir çocuk gibi bana sarıldı. Yolcular, bana bakıyordu. Eğer Yozgat'ta olsaydım onu köyüme götürür, beslerdim. Ama burada kızımın bakacak yeri olmadığı için, trafikten uzak bahçeli bir yere bıraktık. Hayatta bir karıncayı dahi incitmem. Otobüste farkında değilken fotoğraflarım çekilmiş, paylaşılmış. Çocuklarım, sosyal medyada görüp, beni aradılar. Çok mutlu oldum" dedi.