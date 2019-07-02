Yavru tilki tarihe geçti: 76 gün boyunca yürüdü!

Norveç Kutup Enstitüsü uzmanları, Svalbard'a bağlı Spitsbergen adasında GPS çipi taktıkları dişi tilkiyi geçen yıl Mart ayında doğaya salmıştı.

Henüz bir yaşına basmayan tilki, Batı yönünde 1,512 kilometre yürüyerek 21 gün sonra Grönland'a ulaştı.

Burada kalın kürkü sayesinde aşırı soğukta hayatta kalmayı başaran tilki, yolculuğunun ikinci ayağında yaklaşık 2 bin kilometre daha yürüyerek Kanada'nın Ellesmere Adası'na gitti.

Ama uzmanları en çok şaşırtan şey, tilkinin bu kadar yol yürümesinden ziyade, bu mesafeyi bu kadar kısa sürede kat etmesi oldu. Tilki günde ortalama 46 kilometre yol yürüdü. Bazı günler bu, 155 kilometreye kadar çıktı.

KAYITLARA GEÇTİ

Kutup Enstitüsü'nden Eva Fuglei, Norveç devlet televizyonu NRK'ya "Gözlerimize inanmadık. Öldü de bir tekneye konuldu sandık. Ama bölgede tekne yoktu" dedi.

Bu, kayıtlara geçen en uzun tilki yolculuğu oldu.

Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü, hayvanların Kuzey Kutbu'nda hızla değişen mevsim koşullarına nasıl uyum sağladığına ilişkin bir proje kapsamında izlemeye alındı.