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Yavru tilki tarihe geçti: 76 gün boyunca yürüdü!

BBC BBC
02.07.2019 11:34 | Son Güncelleme

Yiyecek bulabilmek için 76 günde toplam 3,506 kilometre yürüyerek Norveç'e bağlı takım adalar Svalbard'dan Kanada'nın kuzeyine giden yavru kutup tilkisinin 'destansı yolculuğu' bilim insanlarını şaşırttı.

Yavru tilki tarihe geçti: 76 gün boyunca yürüdü!

Norveç Kutup Enstitüsü uzmanları, Svalbard'a bağlı Spitsbergen adasında GPS çipi taktıkları dişi tilkiyi geçen yıl Mart ayında doğaya salmıştı.

Henüz bir yaşına basmayan tilki, Batı yönünde 1,512 kilometre yürüyerek 21 gün sonra Grönland'a ulaştı.

Burada kalın kürkü sayesinde aşırı soğukta hayatta kalmayı başaran tilki, yolculuğunun ikinci ayağında yaklaşık 2 bin kilometre daha yürüyerek Kanada'nın Ellesmere Adası'na gitti.

Ama uzmanları en çok şaşırtan şey, tilkinin bu kadar yol yürümesinden ziyade, bu mesafeyi bu kadar kısa sürede kat etmesi oldu. Tilki günde ortalama 46 kilometre yol yürüdü. Bazı günler bu, 155 kilometreye kadar çıktı.

KAYITLARA GEÇTİ

Kutup Enstitüsü'nden Eva Fuglei, Norveç devlet televizyonu NRK'ya "Gözlerimize inanmadık. Öldü de bir tekneye konuldu sandık. Ama bölgede tekne yoktu" dedi.

Bu, kayıtlara geçen en uzun tilki yolculuğu oldu.

Norveç Doğa Araştırmaları Enstitüsü, hayvanların Kuzey Kutbu'nda hızla değişen mevsim koşullarına nasıl uyum sağladığına ilişkin bir proje kapsamında izlemeye alındı.

Fuglei, "Yazın yeterince yiyecek var. Ama kışın koşullar ağırlaşıyor. Bu dönemde Kutup tilkileri yiyecek bulup hayatta kalabilmek için göç ediyorlar. Ama bu minik yaratık, olağanüstü bir dayanıklılık göstererek, şimdiye kadar izlediğimiz tüm tilkilerden çok daha fazlasını yaptı" diye konuştu.

Tilki üzerindeki verici Şubat'ta durduğu için hayvanın Kanada'daki koşullara nasıl uyum sağladığı bilinmiyor.

Svalbard'daki tilkiler, ağırlıklı olarak deniz canlılarıyla besleniyor. Ellesmere'deki tilkiler ise daha çok yaban sıçanı avlıyor.

Küresel ısınma nedeniyle Kuzey Kutbu'nda buz kütlelerinin azalması tilkileri yeni koşullara uyum sağlamaya zorluyor.

Hayvanların artık İzlanda'ya gidememesi nedeniyle zaman içinde Svalbard'daki tilki nüfusunun iyice tecrit olabileceği söyleniyor.

Eva Fuglei "Ama hala umut var. Zira yüksek sıcaklıklar Svalvard'da geyik nüfusunu artırabilir. Tilkiler de bu hayvanların leşleriyle ayakta kalabilir" diyor.


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Anahtar Kelimeler:
yavru kurt Norveç Kanada yürüyüş

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