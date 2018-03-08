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Yavuz Bingöl'den sonra Ali Kocatepe de kabul etmedi

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 15:54 | Son Güncelleme

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği’ne (MESAM) atanan yönetim kurulu listesinde yedek üye olarak yer alan müzisyen Ali Kocatepe, görev almayı kabul etmedi.

Yavuz Bingöl'den sonra Ali Kocatepe de kabul etmedi

Kültür Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucu, MESAM’da Arif Sağ başkanlığındaki yönetime işten el çektirilerek yerlerine Yavuz Bingöl, Recep Ergül, Polat Yağcı, İpek Açar, Turhan Taşan, Fuat Güner ve Coşkun Sabah üye olarak atandı.

Görevden alınan yönetim, yazılı bir açıklamaya yaparak karara tepki gösterdi.

Dün Yavuz Bingöl, bu görevi kabul etmediğini açıklamıştı.

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TESADÜFEN ÖĞRENDİM!

Ali Kocatepe de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada atamayı tesadüfen öğrendiğini belirterek şunları yazdı:

Kültür Bakanlığı’nın MESAM’a atadığı kayyum listesinde yedek olarak yazıldığımı bugün tesadüfen öğrendim. Böyle bir görev için bakanlıktan kimse fikrimi sormamıştır. Şiddetle reddettiğimi kamuoyuna duyururum.”

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Anahtar Kelimeler:
yavuz bingöl mesam ali kocatepe

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kabul etmedikleri için tebrik etmek lazım Arif Sağ neden görevden alındı Akil insan Orhan Gencebay la tartıştığı için mi insanlar bunu düşünüyor ve bu kişileri alkışlar bu yüzden alınması doğrumuydu yanlış mıydı önemli olan odur ama siz ha bizim yanımızda yer aldı diye düşünüp diğerini görevden almışsanız bu ülkeyi değil kendinizi ve destekçileri nizi korumak anlamına gelir belki Arif Sağ ın yaptığı doğrudur
El atmadıkları bir Mesam kalmıştı.
adamsın .....
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