Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov aynı sahneyi paylaştı

İSTANBUL (AA) - Yavuz Bingöl ve Alim Qasimov, "İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali" kapsamında konser verdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Beyoğlu Belediyesi ile Sanat Hayattır Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin son konseri Beyoğlu Grand Pera'da yapıldı.

Festival için özel hazırlanmış bir seçkiyle müzikseverlerle buluşan Yavuz Bingöl, yaklaşık bir saat sahnede kaldı.

Bingöl, "Ağlama Yar", "Dam Üstüne Çul Serer", "Bu Gala Daşlı Gala" ve "Atabarı"nın da arasında bulunduğu eserleri seslendirdi.

Yavuz Bingöl, konser arasında yaptığı konuşmada, geçen sene başlattıkları festivalin son günü olduğunu anımsatarak, "Ülkemizin değişik illerinde türkü festivalleri var tabii ki ama böyle büyük çaplı uluslararası bir festivalimiz yoktu. Geçen sene başlattık inşallah bizden sonraki kuşaklar, nesiller bunun devamını sağlar." dedi.

İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali'ni önemsediklerini ve heyecanla çok önceden hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Bingöl, "Dünyanın en güzel coğrafyasında, dünyanın en güzel insanlarıyla bir arada yaşıyoruz. Anadolu coğrafyası çok zengin ve büyük bir coğrafya." diye konuştu.