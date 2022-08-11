Yavuz Tuluay'dan Eren Bülbül'ün anısına şarkı: İyi ki Varsın!

11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşamını yitirdiği haberi tüm ülkeyi yasa boğmuştu.

Yaşanan elim olaydan çok etkilendiğini ve günlerce Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün son anlarını düşündüğünü belirten Tuluay, "Eren Bülbül'ün, vefatından sadece birkaç hafta önce kendisine ait bir sosyal medya hesabında 'Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın,' yazmış olduğunu görmek beni derinden sarstı. Sözleri, Eren'in arkasından usul usul yürüyor gibi hissederek yazıyordum ama nakaratta 'İyi ki Varsın,' diye haykırmak, ona sesimi duyurmak istedim" dedi.

Daha önce de toplumsal içerikli şarkılar yayınlayan ve çeşitli yardım konserleri veren sanatçı, bu anlamda Cem Karaca, Barış Manço, Nejat Yavaşoğulları (Bulutsuzluk Özlemi), Cahit Berkay (Moğollar) ve Haluk Levent'i örnek aldığını söylüyor.

Eren Bülbül'ün tüm hayatının geçtiği Trabzon'un Maçka ilçesinde çekilen büyüleyici drone görüntüleri ise Maçka Medya'dan Serdar Çavuş'a ait.

Hakkında bir de sinema filmi bulunan Eren Bülbül, her vefat yıl dönümünde "İyi ki Varsın" etiketiyle anılıyor.



