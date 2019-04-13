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Yaya geçidinde şoke eden an! Ortalık karıştı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 13.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yayalara yol veren 4 araca arkadan gelen beşinci araç çarparken, öndeki araçlar çarpmanın etkisiyle adeta etrafa saçıldı. Ortada kalan 2 araç, tüm çabalara rağmen birbirinden ayrılmadı.

Kaza Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Çakalderesi istikametinden Manavgat şehir merkezi istikametine seyir halindeki E.M.’nin kullandığı 34 ZU 9856 plakalı otomobil, ardından gelen E.A.’nın kullandığı 34 ABR 367, N.K.’nın kullandığı 07 LPL 62 ve H.K.’nin kullandığı 07 ADM 368 plakalı otomobiller Manavgat Emniyet Müdürlüğü önünde yolun karşısına geçmekte olan yayalara yol vermek için durdu. Bu sırada, arkalarından gelen ve hızlı olduğu bildirilen M.C.Ö.’nün kullandığı 07 LUZ 14 plakalı araç, duran araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle önde bulunan 2 araç yaya geçidinden ileri geçerek durabilirken, arkalarındaki araçlar ise tüm çabalara rağmen birbirinden ayrılamadı. Kazada yaralanan araç sürücülerinden E.A. olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafiğin uzun süre aksadığı kaza, yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Antalya kaza Yaya Geçidi

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