Mynet Trend

Yaya ve okul geçitlerine 'Önce Yaya' görselleri çizilecek

leyla.kader leyla.kader
HABER  | 05.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesi amacıyla hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitleri önüne çizilmesine ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Bakan Süleyman Soylu imzasıyla yayımlanan genelgede, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksiklerinin kısa sürede giderilmesi istendi.

Yaya ve okul geçitlerine 'Önce Yaya' görselleri çizilecek

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle yaya ve okul geçitlerine sürücülerin görebileceği şekilde "Önce Yaya" görselleri çizilmesi istendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliği, il emniyet müdürlükleri ve il jandarma komutanlıklarına "Önce Yaya Uygulaması" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, geçen yıl ekim ayında 298 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde değişiklik yapıldığı hatırlatıldı.

20190305_2_35253377_42258877_Web

Buna göre, "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti ve levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün getirildiği belirtildi.

Genelgeyle, trafikte yaya önceliğine dikkat çekilmesine ilişkin hazırlanan "Önce Yaya" görsellerinin, sürücülerin görebileceği şekilde yaya ve okul geçitlerinin önüne çizilmesi istendi. Şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne çizilecek bu görsellerle sürücülere "önceliğin yayalarda olduğu" uyarısı yapılacak.

20190305_2_35253377_42258878_Web

Bu kampanyanın yıl boyunca etkisini sürdürmesi için yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretleriyle uyarılarak bu alanlarda yavaşlamaları ve durarak yayalara geçiş hakkı vermeleri sağlanacak.

20190305_2_35253377_42258879_Web

ŞERİTLERE VE GEÇİŞ ÇİZGİLERİNİZ ÖNĞNE UYGUN ÇİZİLECEK

Genelgede, yol yapım ve bakımından sorumlu kuruluşlarla (belediye/karayolları) koordineli yapılması gereken çalıșmalar sıralandı.

Buna göre, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu noktalarda tespit edilen yatay ve dikey işaretleme eksikleri kısa sürede giderilecek.

Sürücülerin, yaya ve okul geçidine yaklaşırken güvenle yavaşlayabileceği ve durabileceği uygun mesafe göz önüne alınarak uyarılması sağlanacak.

Bu kapsamda "Önce Yaya" görselleri şeritlere ve geçiş çizgilerinin önüne uygun şekilde çizdirilecek.

KAYNAK:AA

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değilizİlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz
10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşine dehşeti yaşattı!10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşine dehşeti yaşattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı yaya trafik okul geçitleri

En Çok Okunan Trend Haberler

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Otomobil devinden çok konuşulacak karar! Tarih oluyor

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Canlı yayında korkutan anlar! Program yarıda kesildi

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti!

Hatay'daki dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor!

Hatay'daki dört ayaklı civciv görenleri şaşırtıyor!

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

Vatandaşın durumunu görünce konuşmasını yarıda kesti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına hediye edilen otobüsü inceledi

Görür görmez telefona sarıldılar

Görür görmez telefona sarıldılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz

İlber Ortaylı'dan 'tarihi' açıklama: 'Çanakkale Geçilmez' lafını diyen biz değiliz

10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşine dehşeti yaşattı!

10 yaşındaki oğlunun gözü önünde eşine dehşeti yaşattı!

Okul müdüründen geç kalan öğrencilere dayak iddiası

Görüntüler büyük tepki çekmiş! İnceleme başlatıldı

Kan donduran detay! Vurup, öldüğünden emin olana kadar başında beklemişler

Kan donduran detay! Ölene kadar...

Türk Telekom o numarayı paylaşarak uyardı: İnanmayın

Türk Telekom'dan kritik uyarı! Numarayı verdi

İzmir Menemen’deki rüşvet operasyonunda 16 tutuklama

İzmir'de rüşvet operasyonu! Çok sayıda kişi tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.