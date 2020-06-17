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Yayla çorbası tarifi: Anadolu’nun efsane lezzeti

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yoğurt naneyle buluştu, ortaya enfes yayla çorbası çıktı. Kolay yayla çorbası tarifi ile bu efsane lezzetin ustalarından biri olacaksınız.

Yayla çorbası tarifi: Anadolu’nun efsane lezzeti

Orijinal adı yayla çorbası olsa da bazıları ona yoğurt çorbası der bazıları ise düğün çorbası... Adını nasıl bilirseniz bilin tadı efsane olan yayla çorbası, Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden biridir. Yayla çorbası yapılışı ile kolay, lezzetiyle sofraya ağırlığını kolay çorbalardan biridir. Zaman darlığı yaşadığınız anlarda imdadınıza kolay yayla çorbası yetişecek. Her evde mutlaka pişen yayla çorbası, içeriğindekiler sayesinde tam bir vitamin deposudur. Unutmadan! Yayla çorbası tarifi için kendi mayaladığınız yoğurdu kullanırsanız tadı daha da efsane olacaktır.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ MALZEMELERİ

Yayla çorbası yapımı için her evde bulunan mütevazi ve ekonomik malzemelerden yararlanabilirsiniz.

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 çay bardağı pirinç
  • 7 su bardağı su
  • 1 yumurta
  • 1 yemek kaşığı tepeleme un
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz
  • Nane

YAYLA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Bol suda yıkadığınız pirinçleri bir tencereye alın.
  • Üzerine sıvıyağ ve su ekleyerek haşlayın.
  • Derin bir kaseye yoğurt, yumurta, tuz, un ve bir su bardağı suyu ilave edip iyice çırpın.
  • Pirinçler haşlandığında yoğurtlu karışım üzerine eklenir.
  • Yoğurtlu karışımı eklerken ve kaynayana kadar çorbamızı sürekli karıştırıyoruz.
  • Kaynamaya başladıktan sonra 10-15 dakika daha çorbayı ocakta tutun.
  • Ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin.
  • Küçük bir tavada naneleri yağda kızdırın.
  • Kaselere aldığınız çorbaların üzerine yakılmış naneyi dökerek servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

YAYLA ÇORBASI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tarifte süzme yoğurt kullanırsanız yayla çorbasının ideal kıvamını yakalamanız daha da kolaylaşır.

Çorbanız istediğiniz daha da koyu olduğuysa azar azar kaynar su ekleyerek açabilirsiniz.

Su yerine tavuk suyu veya et suyu ile çok daha lezzetli oluyor.
Bulyon koyacaksanız tuz eklemenize gerek kalmaz.

YAYLA ÇORBASI ÇEŞİTLERİ

Sevilen çorbaların başında gelen yayla çorbasını pekçok farklı şekilde deneyebilirsiniz. Yumurtasız yayla çorbası veya şehriyeli yayla çorbası en çok tercih edilenlerin başında gelir.

YAYLA ÇORBASI KALORİ

1 kase yayla çorbası 98 kaloridir.

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