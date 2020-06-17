Yayla çorbası tarifi: Anadolu’nun efsane lezzeti

Orijinal adı yayla çorbası olsa da bazıları ona yoğurt çorbası der bazıları ise düğün çorbası... Adını nasıl bilirseniz bilin tadı efsane olan yayla çorbası, Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden biridir. Yayla çorbası yapılışı ile kolay, lezzetiyle sofraya ağırlığını kolay çorbalardan biridir. Zaman darlığı yaşadığınız anlarda imdadınıza kolay yayla çorbası yetişecek. Her evde mutlaka pişen yayla çorbası, içeriğindekiler sayesinde tam bir vitamin deposudur. Unutmadan! Yayla çorbası tarifi için kendi mayaladığınız yoğurdu kullanırsanız tadı daha da efsane olacaktır.
Yayla çorbası yapımı için her evde bulunan mütevazi ve ekonomik malzemelerden yararlanabilirsiniz.
Afiyet olsun.
Tarifte süzme yoğurt kullanırsanız yayla çorbasının ideal kıvamını yakalamanız daha da kolaylaşır.
Çorbanız istediğiniz daha da koyu olduğuysa azar azar kaynar su ekleyerek açabilirsiniz.
Su yerine tavuk suyu veya et suyu ile çok daha lezzetli oluyor.
Bulyon koyacaksanız tuz eklemenize gerek kalmaz.
Sevilen çorbaların başında gelen yayla çorbasını pekçok farklı şekilde deneyebilirsiniz. Yumurtasız yayla çorbası veya şehriyeli yayla çorbası en çok tercih edilenlerin başında gelir.
1 kase yayla çorbası 98 kaloridir.
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