Yaylada şaşırtan görüntü! Gören mezar sanıyor ama gerçek başka çıktı

Rize'nin Ayder Yaylası'nda mezar görünümlü su deposu görenleri hayret ettiriyor. Bir vatandaşın dua okumak için tepenin başındaki mezar sandığı yapının yanına gittiğinde su deposu olduğunu görünce çok şaşırdığını söylediği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda uzaktan gördüğü yapıyı manzaraya karşı yapılmış mezarlık zanneden Hüseyin Demirci isimli vatandaş, dua okumak için yola koyuldu.

Yaylada şaşırtan görüntü! Gören mezar sanıyor ama gerçek başka çıktı 1

Demirci mezar sandığı yapıya varınca gördüğü manzara karşısında ise şoke oldu. Mezarlık zannettiği ahşap yapının su deposuna ait bir alan olduğunu gören Demirci, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Demirci, "İlk baktığımda gerçekten mezar sandım. Yaklaşınca ahşap bir depo yapısı olduğunu fark ettim. Ayder'de doğa da, yapılar da bazen insanı şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında eğlenceli yorumlara konu oldu.

Rize
