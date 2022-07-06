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Yaz dizisi Sevmek Zamanı reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

06.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yaz dizisi olarak ekranlara gelmeye başlayan Sevmek Zamanı reytinglere yenildi. Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı Sevmek Zamanı dizisi, 5. bölümüyle final yaparak ekrana veda edecek.

Yaz dizisi Sevmek Zamanı reytinglere yenildi! Final tarihi belli oldu

Başrollerini İlhan Şen ve Deniz Işın'ın paylaştığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı 20 Haziran'da izleyiciyle buluşmuştı. Kağan ve Firuze'nin imkansız aşkını anlatan diziden kötü haber geldi.

5. BÖLÜMÜYLE VEDA EDECEK

Yaz dizisi Sevmek Zamanı, reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamadı. Dizi için erken final kararı alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 3. bölümü yayınlanan Sevmek Zamanı dizisi, 25 Temmuz'da yayınlanacak olan 5. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

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Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmenliğini Yıldız Hülya Bilban'ın yaptığı, senaryosunu Nalan Mert Savaş'ın kaleme aldığı dizide İlhan Şen, Deniz Işın, Toprak Can Adıgüzel ve Serenay Aktaş başrolleri paylaşıyordu.

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SEVMEK ZAMANI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Firuze, hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar. Firuze, onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından, Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.

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Başrollerinde Deniz Işın ile İlhan Şen'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisinin kadrosunda Toprak Can Adıgüzel, Serenay Aktaş, Nimet İyigün ve Çağdaş Onur Öztürk gibi başarılı isimler de bulunuyor.

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