Yaz sebzeleriyle 5 dakikada yemek serisi: Hızlı, lezzetli ve mevsimsel 5 tarif! 5 dakikada, 5 tarif…

Yazın enerjisi sofralara taşınıyor. Pazar tezgahları, taze kabak, domates ve taze fasulye gibi yaz sebzeleriyle renkleniyor. Yoğun günlerde bile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için “Yaz Sebzeleriyle 5 Dakikada Yemek” serimiz başlıyor.
1. ZEYTİNYAĞLI KABAK SOTE
Kabak, yazın en hafif ve çok yönlü sebzelerinden. Bu sote, tek başına veya yan yemek olarak harika!
Malzemeler:
- 1 küçük kabak
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- Tuz, dereotu (evde var)
Yapılışı:
- Kabağı ince dilimler halinde kesin.
- Tavada zeytinyağını ısıtın, ezilmiş sarımsağı 30 saniye kokusu çıkana kadar soteleyin.
- Kabakları ekleyin, tuz serpip 3 dakika yüksek ateşte soteleyin.
- Servis tabağına alın, üzerine yoğurt ve doğranmış dereotu ekleyin.
Püf nokta: Kabakları fazla pişirmeyin; çıtır kalmalı.
Süre: 5 dakika
2. DOMATESLİ BİBER KAVURMA
Domates ve biberin yaz lezzeti, bu hızlı kavurmada buluşuyor. Kahvaltıya veya akşam yemeğine ideal.
Malzemeler:
- 1 domates
- 1 yeşil biber
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, pul biber (evde var)
- 1 dilim ekmek
Yapılışı:
- Biberi ve domatesi küçük küpler halinde doğrayın.
- Tavada zeytinyağını ısıtın, biberleri 2 dakika soteleyin.
- Domatesleri ekleyin, tuz ve pul biberle tatlandırıp 2 dakika daha pişirin.
- Ekmekle sıcak servis yapın.
Püf nokta: İsterseniz üzerine bir yumurta kırarak menemen tarzı yapabilirsiniz.
Süre: 4 dakika
3. TAZE FASULYE SALATASI
Taze fasulye, yazın favorilerinden. Bu salata, haşlama süresini atlayarak ultra hızlı!
Malzemeler:
- 100 gr taze fasulye
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- Tuz, nane (evde var)
Yapılışı:
- Taze fasulyeleri ince ince doğrayın (çiğ kullanılacak, bu yüzden taze olsun).
- Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve naneyi çırpın.
- Fasulyeleri sosla harmanlayın ve hemen servis edin.
Püf nokta: Fasulyeler çıtır olmalı; çok ince doğramak lezzeti artırır.
Süre: 5 dakika
4. SALATALIK YOĞURT SOSU (CACIK ALTERNATİFİ)
Yaz sıcağında ferahlatıcı bir sos veya aperatif arıyorsanız, bu tarif tam size göre.
Malzemeler:
- 1 küçük salatalık
- 2 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 çay kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük diş sarımsak
- Tuz, kuru nane (evde var)
Yapılışı:
- Salatalığı rendeleyin, suyunu hafifçe sıkın.
- Yoğurt, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve naneyi karıştırın.
- Rendelenmiş salatalığı ekleyip harmanlayın.
- Soğuk servis yapın, dilerseniz ekmekle dip sos olarak kullanın.
Püf nokta: Daha sıvı bir kıvam için biraz su ekleyebilirsiniz.
Süre: 4 dakika
5. KÖZLENMİŞ PATLICAN EZMESİ
Patlıcanın yaz lezzeti, bu hızlı ezmeyle sofranıza taşınıyor. Közleme süresini atlayarak zaman kazanıyoruz!
Malzemeler:
- 1 küçük patlıcan
- 1 yemek kaşığı tahin
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı limon suyu
- Tuz, kimyon (evde var)
Yapılışı:
Patlıcanı küçük küpler halinde doğrayın.
Tavada zeytinyağını ısıtın, patlıcanları 4 dakika yüksek ateşte soteleyin.
Patlıcanları bir kasede ezin, tahin, limon suyu, tuz ve kimyon ekleyip karıştırın.
Ekmek veya lavaşla servis edin.
Püf nokta: Patlıcanları karartmamak için hemen sosla karıştırın.
Süre: 5 dakika
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