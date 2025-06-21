Yaz sebzeleriyle 5 dakikada yemek serisi: Hızlı, lezzetli ve mevsimsel 5 tarif! 5 dakikada, 5 tarif…

Yazın enerjisi sofralara taşınıyor. Pazar tezgahları, taze kabak, domates ve taze fasulye gibi yaz sebzeleriyle renkleniyor. Yoğun günlerde bile sağlıklı ve lezzetli yemekler hazırlamak isteyenler için “Yaz Sebzeleriyle 5 Dakikada Yemek” serimiz başlıyor.

1. ZEYTİNYAĞLI KABAK SOTE

Kabak, yazın en hafif ve çok yönlü sebzelerinden. Bu sote, tek başına veya yan yemek olarak harika!

Malzemeler:

1 küçük kabak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı yoğurt

Tuz, dereotu (evde var)

Yapılışı:

Kabağı ince dilimler halinde kesin.

Tavada zeytinyağını ısıtın, ezilmiş sarımsağı 30 saniye kokusu çıkana kadar soteleyin.

Kabakları ekleyin, tuz serpip 3 dakika yüksek ateşte soteleyin.

Servis tabağına alın, üzerine yoğurt ve doğranmış dereotu ekleyin.

Püf nokta: Kabakları fazla pişirmeyin; çıtır kalmalı.

Süre: 5 dakika

2. DOMATESLİ BİBER KAVURMA

Domates ve biberin yaz lezzeti, bu hızlı kavurmada buluşuyor. Kahvaltıya veya akşam yemeğine ideal.

Malzemeler:

1 domates

1 yeşil biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, pul biber (evde var)

1 dilim ekmek

Yapılışı:

Biberi ve domatesi küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, biberleri 2 dakika soteleyin.

Domatesleri ekleyin, tuz ve pul biberle tatlandırıp 2 dakika daha pişirin.

Ekmekle sıcak servis yapın.

Püf nokta: İsterseniz üzerine bir yumurta kırarak menemen tarzı yapabilirsiniz.

Süre: 4 dakika

3. TAZE FASULYE SALATASI

Taze fasulye, yazın favorilerinden. Bu salata, haşlama süresini atlayarak ultra hızlı!

Malzemeler:

100 gr taze fasulye

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz, nane (evde var)

Yapılışı:

Taze fasulyeleri ince ince doğrayın (çiğ kullanılacak, bu yüzden taze olsun).

Bir kasede zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve naneyi çırpın.

Fasulyeleri sosla harmanlayın ve hemen servis edin.

Püf nokta: Fasulyeler çıtır olmalı; çok ince doğramak lezzeti artırır.

Süre: 5 dakika

4. SALATALIK YOĞURT SOSU (CACIK ALTERNATİFİ)

Yaz sıcağında ferahlatıcı bir sos veya aperatif arıyorsanız, bu tarif tam size göre.

Malzemeler:

1 küçük salatalık

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 küçük diş sarımsak

Tuz, kuru nane (evde var)

Yapılışı:

Salatalığı rendeleyin, suyunu hafifçe sıkın.

Yoğurt, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz ve naneyi karıştırın.

Rendelenmiş salatalığı ekleyip harmanlayın.

Soğuk servis yapın, dilerseniz ekmekle dip sos olarak kullanın.

Püf nokta: Daha sıvı bir kıvam için biraz su ekleyebilirsiniz.

Süre: 4 dakika

5. KÖZLENMİŞ PATLICAN EZMESİ

Patlıcanın yaz lezzeti, bu hızlı ezmeyle sofranıza taşınıyor. Közleme süresini atlayarak zaman kazanıyoruz!

Malzemeler:

1 küçük patlıcan

1 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

Tuz, kimyon (evde var)

Yapılışı:

Patlıcanı küçük küpler halinde doğrayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, patlıcanları 4 dakika yüksek ateşte soteleyin.

Patlıcanları bir kasede ezin, tahin, limon suyu, tuz ve kimyon ekleyip karıştırın.

Ekmek veya lavaşla servis edin.

Püf nokta: Patlıcanları karartmamak için hemen sosla karıştırın.

Süre: 5 dakika