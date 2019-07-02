Yaz sofralarına yakışır: Nohut salatası

Sağlıklı bir öğün geçirmek istiyorsanız bu vitamin deposu salatayı hazırlayabilirsiniz;

Malzemeler:

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı çeri domatesi

1/2 adet havuç

1 adet kapya biberi

Maydanoz

Zeytinyağı

Tuz ve karabiber

Yapılışı:

Domatesleri ortadan ikiye kesin ve zeytinyağında 10 dakika boyunca kavurun.

Aynı işlemi halka halka doğradığınız kapya biberlere ve havuçlara da uygulayın.

Kavrulmuş sebzelerle birlikte haşlanmış nohutu bir bir kapta karıştırın.

Üzerine tuz ve karabiberi serpin.

Son olarak ince bir şekilde doğradığınız maydanozu ilave ederek servis yapabilirsiniz.



